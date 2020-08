Allerdings gibt es angesichts ansteigender Zahlen von Neuinfektion Zweifel, ob Fans im Stadion überhaupt Sinn machen. Die neue Spielzeit soll mit der ersten DFB-Pokalrunde vom 11. bis 14. September beginnen. Eine Woche später ist der Start von Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga vorgesehen.

"Unsere Kurve": "Gesundheitsschutz nach vorne stellen"

So hat das Fan-Bündnis "Unsere Kurve" die Pläne an sich kritisiert. "Bei aller Sehnsucht, die ich selber als regelmäßiger Stadiongänger habe, wir leben in einer Pandemie. Und die Vernunft sollte immer den Gesundheitsschutz nach vorne stellen" , sagte Vorstandsmitglied Jost Peter im Inforadio vom rbb und betonte: "Wenn die Fallzahlen steigen und sich daraus ergibt, dass das Fußballspiel nicht zu besuchen ist, dann habe ich das zu akzeptieren."

Auf der anderen Seite: Als die Corona-Pandemie im Frühjahr den Spielbetrieb auf Eis legte, bewies die DFL mit ihrem Hygienekonzept, dass sie es kann. Die Politiker waren angetan von der Strategie und segneten die Pläne zur Wiederaufnahme ab, als erste große Liga in Europa legte die Bundesliga wieder los. Einen ähnlichen Verlauf erhofft sich der Profifußball nun auch in der Debatte um die Rückkehr der Fans - die müssen sich dann aber auf Einschränkungen gefasst machen.