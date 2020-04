Noch ist es als Entwurf mit Stand vom 15. April gekennzeichnet, doch das 41 Seiten umfassende Papier mit dem Titel "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball" sieht nach einem ausgereiften Plan aus. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" veröffentlichte am Dienstag (21.04.20) die Anleitung, die den deutschen Klubs in Zeiten der Corona-Pandemie das wirtschaftliche Überleben sichern soll.

Den Vereinen der 3. Liga, für die es genau wie für die Frauen-Bundesligisten und Nationalmannschaften auch gültig sein soll, ist es nach Informationen der Sportschau am selben Tag noch nicht vorgestellt worden. Am Donnerstag wird das Papier dann während der Vollversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) aber gewiss ein Thema sein.

Etwa 300 Personen rund um ein Spiel

Auf den ersten 29 Seiten des vom "Spiegel" veröffentlichten Entwurfs wird detailliert aufgezeigt, wer sich bei den sogenannten Geisterspielen im Innenraum von Stadien, auf den Tribünen und außen in unmittelbarer Nähe des Stadions aufhalten darf. Das sollen in den höchsten beiden Ligen etwa 300 Personen sein, inklusive der beiden Mannschaften.

Ab der 30. Seite gibt die Task Force, die Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer leitet, dann Anweisungen "zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings". Aufgrund der in Deutschland gültigen Kontaktbeschränkungen dürfte dies frühestens ab dem 4. Mai möglich sein. Der vor allem von den beiden Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern/CSU) und Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen/CDU) ins Spiel gebrachte Termin des 9. Mai für die Fortsetzung der Bundesligen klingt daher sehr ambitioniert.

Abstrich-Diagnostik im Drive in

Das Papier der Task Force nennt keine Daten, es gibt stattdessen ausführliche Hinweise, wie der Fußballbetrieb möglichst ohne Coronainfizierte ans Ende der Saison und damit auch ans Geld kommen soll. So soll bei allen Personen, die auf das Trainingsgelände kommen, Fieber gemessen werden. Türen sollen stets offen bleiben, damit keine Griffe benutzt werden müssen. Den eher allgemein gültigen Hygienehinweisen folgen die spezifischen. So soll die "Abstrich-Diagnostik bei symptomatischen Personen im Auto (Drive in)" erfolgen oder eine "prophylaktische Isolierung bis zum Testergebnis". Bei einem positiven Test, so die Empfehlung der Task Force, soll eine "anonyme Meldung der Infizierten ausschließlich an DFL/Prof. Meyer" folgen.

Hotels exklusiv

All diese Empfehlungen sind nachzuvollziehen. Sie dürften in anderen Wirtschaftszweigen ähnlich ausgearbeitet sein. Auf einen Sonderweg des Fußballs, der von vielen Seiten in der aktuellen Diskussion kritisiert und von der wie auch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) von sich gewiesen wird, deutet wenig hin.

Das ändert sich allerdings bei den "Vorgaben für eine Hotelunterbringung". Hier empfiehlt die Task Force den Vereinen, ein Hotel exklusiv anzumieten. Zudem solle es "keine Reinigung der Zimmer, während das Team im Hotel ist" geben. Außerdem: "Minimale Anzahl an Hotelpersonal, vereinseigener Betreuerstab erbringt Dienstleistungen". Derzeit ist offen, wann Hotels wieder geöffnet werden dürfen.

Was passiert bei Infektionen?

Nach den Ratschlägen zur Hygiene in der Privatsphäre folgen die "Empfehlungen für das Vorgehen im Fall einer positiv getesteten Person". Hierbei wirft vor allem ein Punkt Fragen auf. Was heißt es, "frühzeitig für einen ausreichend großen Kader im Saisonfinale sorgen" zu sollen? Vielleicht, dass sich die Spieler der zweiten Mannschaften und auch der U19 bereit halten sollen, falls die Profis in Quarantäne müssen? Die Spielordnung der DFL sieht vor, dass ein Verein den Einsatz von mehr als die üblicherweise zulässigen drei "Amateure und Vertragsspieler" beantragen darf, falls im Profikader "wegen Erkrankung und/oder Verletzung" weniger als 14 Spieler zur Verfügung stünden.

Die Task Force empfiehlt den Vereinen, "keine automatische Meldung" eines Infizierten im Mannschaftskreis an die Medien, also die Öffentlichkeit, herauszugeben. Das könnte im Fall von Borussia Dortmund juristisch interessant werden, denn der Klub ist an der Börse notiert und muss melden, wenn im Unternehmen etwas passiert, das erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben dürfte. Wäre die Erkrankung ab Covid-19 eines wichtigen Spielers und die damit wahrscheinlich verbundene Quarantäne vieler seiner Mitspieler ein solcher Fall?

Stand: 22.04.2020, 09:51