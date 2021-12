Fußball | Bundesliga und 2. Liga

DFL setzt weitere Termine fest - vier Bundesligaspiele an einem Sonntag

Die Deutsche Fußball Liga hat die Partien an den Spieltagen 22 bis 27 in Bundesliga und 2. Liga zeitgenau festgelegt. Am Sonntag, 13. März, sind vier Spiele in der Bundesliga angesetzt, um den Teilnehmern an der Europa League eine längere Pause zu gönnen.