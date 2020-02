Nach Informationen der Sportschau und der "Ruhr Nachrichten" wird der Verein einem Antrag des DFB-Kontrollausschusses zustimmen, die Bewährung einer im November 2018 verhängten Strafe auszusetzen.

Da es aufgrund der klaren Faktenlage sinnlos sei, gegen den Antrag des Kontrollausschusses vorzugehen, werde der BVB auf eine Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verzichten, heißt es im Verein. Somit dürfte in den nächsten Tagen ein Urteil rechtskräftig werden.

Seit Jahren schwieriges Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Teilen der Dortmunder Fans und speziell dem Hoffenheimer Mehrheitseigner Dietmar Hopp ist seit Jahren sehr schwierig. Immer wieder gab es heftige Kritik an Hopp von den Anhängern des BVB, auch unter der Gürtellinie. So gab es ein Banner, das Hopps Gesicht im Fadenkreuz zeigte. Nachdem es am 22. September 2018 bei einem Spiel des BVB in Sinsheim erneut zu Zwischenfällen gekommen war, verhängte der DFB einen Zuschauerausschluss für drei Jahre auf Bewährung, eine Geldstrafe von 50.000 Euro und diverse weitere Auflagen.

"Nie wieder Hoffenheim"

Beim Spiel in Sinsheim am 20. Dezember 2019 war schnell zu merken, dass Dortmunder Fans die nun folgende Aussetzung der Bewährung provozieren wollten. Wieder wurden Plakate gezeigt, die sich gegen Hopp richteten. "Nie wieder Hoffenheim", tönte es dazu aus dem Gästeblock.

Entschädigung an die TSG

Nach Informationen der Sportschau wird der BVB deswegen auch eine Geldstrafe von 60.000 Euro aufgebrummt bekommen. Außerdem muss er die TSG für entgangene Einnahmen entschädigen. Möglicherweise haben sich die Dortmunder wegen ausstehender Beratungen in diesem Punkt noch nicht dazu entschlossen, der Strafe auch förmlich zuzustimmen.

bar | Stand: 20.02.2020, 06:00