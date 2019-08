Nach der Entscheidung des Ehrenrates von Schalke 04 diskutiert die DFB -Ethikkommission am 15. August den Fall Tönnies. Das bestätigte am Mittwoch (07.08.2019) der Vorsitzende Nikolaus Schneider. Zum Ausgang könne er allerdings nichts sagen, so der 71-Jährige.

Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Entscheidung des Ehrenrates der "Königsblauen" das Vorgehen der DFB-Ethikkommission beeinflussen wird. Der S04-Ehrenrat hatte den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies am Dienstag vom Vorwurf des Rassismus freigesprochen. Der Klub-Chef selbst schlug vor, dass er sein Amt drei Monate ruhen lasse könne. Dem wurde vonseiten des Schalker Ehrenrates zugestimmt.