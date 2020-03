Das ursprünglich für den 9. Februar angesetzte Spiel in Mönchengladbach war wegen des Sturmtiefs "Sabine" verschoben worden.

Premiere in der Bundesliga, Liga muss weiter laufen

Die Partie wird das erste "Geisterspiel" in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) beschloss am Montag, dass der kommende Spieltag nach Möglichkeit stattfinden solle. Die Klubs müssten sich aber natürlich "nach den Vorgaben ihrer örtlichen Behörden" richten, sagte DFL-Vorstandsmitglied Ansgar Schwenken im Gespräch mit sportschau.de. Zugleich wies die DFL darauf hin, dass eine Aussetzung oder ein Abbruch der Meisterschaft nicht infrage komme.

"Die laufende Saison 2019/20 muss wie vorgesehen bis zum Sommer 2020 zu Ende gespielt werden, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln" , hatte die Liga mitgeteilt: "Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Saison Planungssicherheit, zum Beispiel auch mit Blick auf Spielerverträge, die nur für eine Liga Gültigkeit haben."

Leipzig spielt gegen Tottenham noch vor Fans

In Leipzig soll in der Champions League gegen Tottenham normal mit Fans gespielt werden. Die Stadt beruft sich darauf, dass Großbritannien kein Risikogebiet sei, die Gäste aus London stellten also kein erhöhtes Risiko dar, zudem werde das Spiel unter freiem Himmel ausgetragen. Damit halte man sich an die Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts.

Nach dem Zuschauerausschluss in Mönchengladbach wird die Liga aber mit ähnlichen Entscheidungen am Wochenende umgehen müssen. Das Spiel zwischen Dortmund Schalke dürfte das prominenteste ohne Fans sein. Erwartet wird, dass in Nordrhein-Westfalen ab Dienstag ebenfalls die Maßgabe gilt, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen. Um 12 Uhr soll die Entscheidung für das Spiel in Dortmund fallen.

Neben Nordrhein-Westfalen haben bislang auch Baden-Württemberg und Bayern die angekündigt, die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister zur Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen umzusetzen.

Auch internationale Spiele betroffen

Auch internationale Spiele sind betroffen. In Frankreich findet das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund ohne Zuschauer statt. Die Kantonspolizei in Basel sagte am Montag das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League des FC Basel gegen Eintracht Frankfurt am 19. März ab - das Hinspiel ist für Donnerstag (12.03.2020) geplant.

Kommende Woche Mittwoch (18.03.2020) erwarten die Bayern den FC Chelsea zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League - auch hier ist ein Geisterspiel die wahrscheinlich Lösung. Und am 31. März spielt Deutschland in Nürnberg gegen Italien - hier stellt sich die Frage, ob das Spiel ganz abgesagt wird, weil in Italien die Krise um das Coronavirus besonders groß ist.

Spahn: "Es ist leichter auf ein Fußballspiel zu verzichten, als auf die Arbeit"

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte am Sonntag empfohlen, künftig keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen zuzulassen. Er verteidigte seine Empfehlung am Montag. "Wir müssen den Ausbruch verlangsamen", sagte Spahn. Bei der Unterbrechung des Alltags müsse man entscheiden, worauf man eine Zeitlang verzichten könne, sagte Spahn. "Es ist leichter, auf ein Konzert, einen Klubbesuch oder ein Fußballspiel zu verzichten, als auf den täglichen Weg zur Arbeit." Der Verzicht sei wichtig, um Infektionsrisiken für Ältere und chronisch Kranke zu verkleinern.

Ein weiterer Gegner: die Inkubationszeit

Ein großes Problem bleibt die Inkubationszeit. Spielt man einen Spieltag ohne Zuschauer, müssten ein bis zwei weitere Folgen. Die Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen würde erst nach Ablauf dieser Zeit eine neue Einschätzung der Lage möglich machen.

International bleibt der Blick in den Sommer. Die Fußball-EM, die in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen wird, steht ebenfalls in Frage. UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis sagte kürzlich: "Wir haben Pläne für alles!"

