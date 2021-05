Die Meisterschaft ist längst entschieden, der FC Bayern hat zum neunten Mal in Folge den Titel gewonnen. Aber hinter den Münchnern geht es äußerst spannend zu. Vize-Meisterschaft, Champions-League-Qualifikation, Europacup - all diese lukrativen Plätze suchen noch nach Besetzungen.

Der Kampf um die Vize-Meisterschaft könnte am Sonntag (16.05.2021, 20.30 Uhr) entschieden werden. Dafür müsste RB Leipzig (64 Punkte) gegen Mitkonkurrent VfL Wolfsburg (60) einen Punkt holen, um sich die zweite Position in der Tabelle der Bundesliga zu sichern.

Auch der BVB noch im Vize-Meister-Rennen

Der VfL Wolfsburg müsste dagegen gegen die Sachsen gewinnen, wollen die Niedersachsen noch Vize-Meister werden. Vorzeitig für die Champions League qualifiziert wäre der VfL, wenn er einen Punkt mehr holt als Frankfurt oder zwei Punkte mehr als Dortmund.

Auch Borussia Dortmund (58) könnte noch Vize-Meister werden, ist dabei aber auf die Mithilfe der Wolfsburger angewiesen. Sollte der VfL gewinnen und der BVB selbst am Sonntag (18 Uhr) in Mainz erfolgreich sein, dann würde das Team von Edin Terzic im Rennen um den imaginären Titel bleiben können. Vorzeitig sicher in der europäischen Königsklasse wären die Dortmunder sicher, würden sie Mainz bezwingen und würde Eintracht Frankfurt tags zuvor bei Schalke 04 verlieren.

Auch Eintracht Frankfurt (57) kann noch in den Kampf um die Champions League eingreifen. Die Hessen müssten dafür Schalke 04 schlagen und auf einen Ausrutscher des BVB hoffen, um wieder auf Platz vier zu hoch zu rutschen.

Europa-League ist hart umkämpft

Dortmund, Frankfurt und Wolfsburg haben bereits die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase sicher.

Auch Bayer 04 Leverkusen (51) will unbedingt international spielen. Die Werkself kann aber "nur" noch das Europa-League-Ticket lösen. Mit einem Sieg gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) wäre das Ziel vorzeitig erreicht. Oder auch dann, wenn die Rheinländer einen Punkt mehr als Borussia Mönchengladbach gewinnen.

Borussia Mönchengladbach (46) liebäugelt noch mit der Europa League, muss aber darauf hoffen, das Leverkusen strauchelt. Gegen den VfB Stuttgart muss dafür am Samstag (15.30 Uhr) aber unbedingt ein Sieg her. Gleiches gilt für Union Berlin (46.), das allerdings zeitgleich die große Chance, Leverkusen ein Bein zu stellen.

Neue Europa-Conference-League

Einen Platz im internationalen Wettbewerb haben sowohl Dortmund als auch Leipzig sicher. Da beide Teams im Pokalfinale standen, erlaubt Platz sieben der Bundesligatabelle eine Teilnahme an der neu geschaffenen Europa Conference League.

Dafür können sich Mönchengladbach, Union Berlin aber auch noch der SC Freiburg (44) und der VfB Stuttgart (42) qualifizieren. Beide müssten ihre Spiele gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenz aus Mönchengladbach und Berlin hoffen.

Stand: 13.05.2021, 11:24