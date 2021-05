Da saß nun der Schalker Trainer Dimitrios Grammozis und sprach über Dinge, über die man gerade nur als Schalke-Trainer sprechen muss. Es ist ja so: Am Samstag (22.05.2021) gegen den 1. FC Köln müsste Schalke schon gewinnen, sonst wäre dieser stolze Klub der schlechteste in der Bundesliga seit Einführung der 3-Punkte-Regel in der Saison 1995/96 und der drittschlechteste in der Historie.

Also sagte Grammozis: "Seit ich hier bin, arbeite ich jede Woche gegen Negativ-Rekorde. Einer mehr oder weniger ist auch egal. " Er lachte sogar, es war womöglich die Art von Galgenhumor, die sich einer in zweieinhalb Monaten Schalke unbedingt zulegen sollte.

Grammozis, 42, hat Anfang März den Trainerjob übernommen, als Schalke längst abgeschlagener Tabellenletzter war und die Möglichkeit des Klassenerhalts nur noch eine theoretische. Es war ein undankbarer Job, und er ist eher nicht einfacher geworden. Schalke hat seitdem sieben von zehn Bundesligaspielen verloren und steigt ab.

Kritik lächelt Grammozis einfach weg

Man hat Grammozis oft dabei zugesehen, wie er seine Spieler tröstet, und er lächelt auch dann noch, wenn Medienvertreter zu Kritikern werden. Wenn aus ihren Fragen nicht nur sachliche Kritik herauszulesen ist, sondern Hohn, mitunter gar Mitleid. Pressekonferenzen eröffnet er grundsätzlich mit einem Ausruf, der die Schalker Herzen schneller schlagen lässt. Grammozis sagt dann: "Glück auf."

Wenn die Schalker nun ihren vorerst letzten Auftritt in der Bundesliga haben, geht es um den eigenen Abschied und um ein bisschen Würde. Am 33. Spieltag hatte Schalke nach zuvor vier Niederlage nacheinander mal wieder ein Spiel gewonnen, 4:3 gegen Eintracht Frankfurt. "Diese Leistung hat uns angefixt. Den Rückenwind wollen wir nutzen, um uns würdig aus der Liga zu verabschieden" , sagt Grammozis.

Und es gehört schon zu den besonderen Geschichten dieser Saison, dass die Frankfurter Eintracht, die über Monate mit mutigem Fußball begeistert hat, ausgerechnet gegen Schalke die Teilnahme an der Champions League verspielt hat. In Köln werden sie das Spiel womöglich mit einigem Unbehagen verfolgt haben.

Für den FC zählt nur ein Sieg

Der FC ist vor dem letzten Spieltag mit 30 Punkten Tabellen-17. der Bundesliga, braucht also dringend einen Sieg gegen Schalke und ist gleichzeitig darauf angewiesen, dass die Abstiegskonkurrenten Werder Bremen (Platz 16, 31 Punkte) und Arminia Bielefeld (Platz 15, 32 Punkte) zumindest nicht gewinnen.

Trainer des 1. FC Köln ist seit einigen Wochen Friedhelm Funkel, 67. Eigentlich hatte Funkel seine Karriere längst für beendet erklärt, doch das war vor der Corona-Pandemie. Weil er dann immer nur zu Hause saß und das Reisen warten mussten, klappte das mit dem Abstand vom Fußball eher nicht so gut. So hat Funkel es einmal erzählt.

Jetzt taucht Funkel wieder im Fernsehen auf

Manchmal rief das Fernsehen an und dann kam Funkel und sprach über Fußball, mitunter auch über den FC Schalke 04. Es bot sich eben so an. Funkel sagte Sachen, die sie auf Schalke gar nicht so gerne gehört haben werden. "Normalerweise dürfte von denen keiner woanders einen Vertrag bekommen. Das ist eine Unverschämtheit, was die spielen" , sagte Funkel einmal über Schalkes Spieler mit auslaufendem Vertrag.

Nun ist Funkel auch wieder häufig im Fernsehen zu sehen, nur ist die Rolle eine andere. Er ist wieder Trainer - auf Zeit, denn mit dem Spiel gegen Schalke endet auch die beeindruckende Trainerkarriere von Funkel. Es sei denn, der FC rettet sich noch in die Relegation. "Die Anspannung und der Fokus steigen mit jedem Tag" , sagt Funkel. "Aber alles mit Sinn und Verstand. Man kann nicht von Montag bis Samstag Druck aufbauen."

Funkel und Grammozis kennen sich

Funkel hat oft Teams betreut, die in der 2. Bundesliga um den Aufstieg gespielt haben oder eine Liga höher gegen den Abstieg. Er ist sehr oft aufgestiegen als Trainer, nämlich sechs Mal. Er ist aber auch einige Male abgestiegen, nämlich fünf Mal. An einem letzten Spieltag hat es Funkels Mannschaften allerdings noch nie erwischt.

Einmal, es war die Saison 1994/95, war es allerdings sehr knapp. Am letzten Spieltag musste Uerdingen gegen Borussia Mönchengladbach unbedingt noch einen Punkt holen - und gewann 3:2. Im Frühsommer 1996 allerdings stieg Uerdingen zum dritten Mal unter dem Trainer Funkel aus der Bundesliga ab, man trennte sich dann lieber.

Beim Neuanfang in der 2. Liga verzichteten sie in Uerdingen nicht nur auf Funkel, sondern auch auf einige namhafte Spieler. Und so kam es, dass sich im Mittelfeld überraschend ein junger Spieler, gerade 17 und aus der A-Jugend aufgerückt, einen Stammplatz sicherte: Dimitrios Grammozis.

