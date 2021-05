Das Zittern beginnt, die Nerven sind bis zum Zerreißen gespannt: Der Abstiegskampf versetzt die Beteiligten oft in sehr ungemütliche Gemütszustände. Am 33. Spieltag am Samstag (15.05.2021) und Sonntag können in Sachen Klassenerhalt schon Fakten geschaffen werden. Ab dem 12. Bundesliga-Tabellenplatz sind noch alle Teams gefährdet, den Gang in die 2. Bundesliga antreten zu müssen.

Eine gute Ausgangslage vor diesem Showdown hat der 1. FSV Mainz 05. Vor dem Spieltag mit 36 Punkten auf Tabellenplatz 12 postiert, genügt den Rheinhessen bereits ein Punkt, um den Klassenerhalt endgültig zu sichern. Allerdings muss das Team von Trainer Bo Svensson gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 18 Uhr) antreten, das ebenfalls noch um jeden Punkt für die Qualifikation für die Champions League kämpft. Selbst bei einer Niederlage würde sich Mainz 05 retten, wenn Werder Bremen oder Arminia Bielefeld nicht gewinnen.

Augsburg vor Endspiel

Für den FC Augsburg (33 Punkte) steht am Samstag (15.30 Uhr) das wichtigste Saisonspiel an: Sollte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl gegen Werder Bremen (31) gewinnen, könnten die bayerischen Schwaben auf 36 Punkte kommen. Das können Schalke 04 (13) und der 1.FC Köln (29) nicht mehr erreichen. Und auch für Werder wäre diese Punktzahl dann nicht mehr möglich. Der Klassenerhalt wäre gesichert.

Werder Bremen benötigt deshalb zumindest einen einen Punktgewinn in Augsburg, um weiter im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben. Selbst bei einem Sieg würden die dann 34 Punkte noch nicht ausreichen - die Entscheidung für die Hanseaten würde am 34. Spieltag fallen.

Arminia Bielefeld (31) empfängt am Samstag (15.30 Uhr) das bereits gesicherte Team von 1899 Hoffenheim. Auch für die Ostwestfalen gilt: ein Heimsieg und dann 34 Zähler auf dem Arminia-Konto würden noch nicht für den Klassenerhalt ausreichen. Der Aufsteiger wäre allerdings hochzufrieden, am letzten Spieltag noch alles in der eigenen Hand zu haben.

Köln muss besonders zittern

Hertha BSC (34) hat mit dem 2:1-Erfolg im Nachholspiel bei Schalke 04 am vergangenen Mittwoch einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Samstag (15.30 Uhr) können die Berliner mit einem Heimsieg alles klar machen. Selbst ein Remis würde für das Team von Trainer Pal Dardai bereits reichen, wenn Bremen oder Bielefeld verlieren würden.

Der 1.FC Köln (29) hat die schlechteste Ausgangslage aller um den Klassenerhalt kämpfenden Teams. Sollte der FC verlieren, Bremen in Augsburg gewinnen und Bielefeld in Hoffenheim siegen, wäre die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nicht mehr zu retten.

Außer den Rheinländern werden alle anderen Mannschaften am 34. Spieltag in jedem Fall noch die Möglichkeit haben, sich zu retten. Sei es direkt, oder über die Relegation.

Lediglich der FC Schalke 04 läuft als sicherer Absteiger unter dem Radar.

Stand: 13.05.2021, 11:24