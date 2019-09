GERÜCHTE

+++Update, 10.13 Uhr: Juventus verzichtet auf Boateng+++

Der geplante Wechsel des Rio-Weltmeisters Jerome Boateng von Bayern München zu Juventus Turin kommt offenbar nicht zustande. Nach Berichten italienischer Medien verzichtet Juve auf eine Verpflichtung des 30 Jahre alten Abwehrspielers. Es habe sich bei den Verantwortlichen der Alten Dame die Meinung durchgesetzt, auf die eigenen Kräfte zu setzen, schrieb die "Gazzetta dello Sport".

Der italienische Rekordmeister hatte nach dem Kreuzbandriss von Kapitän Giorgio Chiellini über einen Transfer von Boateng nachgedacht. Der frühere Nationalspieler weilte angeblich bereits zu Verhandlungen in Turin. Auch Shkodran Mustafi vom FC Arsenal war als Kandidat gehandelt worden.

Jerome Boateng verhandelt mit Juventus

Es ist jetzt vier Monate her, dass sich Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß mit einem gutgemeinten Rat an den Verteidiger Jérôme Boateng gewandt hat. Als "sein Freund", hatte Hoeneß gesagt, rate er ihm zum Abschied aus München. Danach passierte erst einmal wenig, in der Vorbereitung trainierte Boateng eifrig und gut, das betonten die Verantwortlichen der Bayern immer wieder. Doch als es ernst wurde, saß Boateng draußen: Noch keine Sekunde durfte er in dieser Bundesligasaison spielen.

Am Sonntag (01.09.2019) kam dann doch noch Bewegung in die Causa Boateng. "Bild", "Kicker" und "Süddeutsche Zeitung" meldeten, Boateng stehe vor einem Wechsel zu Juventus. Der italienische Rekordmeister sucht in der Innenverteidigung einen Ersatz für Giorgio Chiellini, der nach einem Kreuzbandriss monatelang ausfallen wird.

André Silva soll Frankfurt verstärken

Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung von André Silva. Der portugiesische Nationalspieler (33 Länderspiele, 15 Tore) soll im Tausch gegen Ante Rebic vom AC Mailand nach Frankfurt kommen, wie Sportvorstand Fredi Bobic am Sonntagabend nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf dem Sender "Sky" bestätigte.

"Die Vereine sind sich einig. Wenn alles funktioniert, ist André Silva morgen ein Adlerträger und Rebic in Mailand" , sagte Bobic. Silva sen "ein toller Spieler, er wird eine ganz andere Note reinbringen. Wir wollten ja immer mit zwei Stürmern spielen." In der abgelaufenen Spielzeit war Silva von Mailand zum FC Sevilla verliehen, wo er in 27 Ligaspielen immerhin neun Tore erzielt hat.

Bei der Eintracht träfe Silva nicht nur auf Bas Dost, ebenfalls ein Neuzugang und womöglich bald Teil eines portugiesisch-niederländischen Angriffsduos, sondern auch auf einen alten Bekannten. Mit Goncalo Paciencia spielte er einst jahrelang gemeinsam bei der zweiten sowie ersten Mannschaft des FC Porto.

Dortmunds Wolf vor Leihe nach Berlin

Hertha BSC ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen offenbar fündig geworden. Die Berliner könnten sich nach übereinstimmenden Informationen der "Bild"-Zeitung und des "Kicker" kurz vor dem Ende der Transferphase noch mit einem Spieler für die rechte Seite verstärken. Die Rede ist von Dortmunders Marius Wolf. Der 24 jährige Wolf hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2023, kam in den bisherigen drei Ligaspielen aber nicht zum Einsatz. Wolf war 2018 für fünf Millionen Euro von Frankfurt zur Borussia gewechselt. Nun könnte er nach Berlin ausgeliehen werden.

Bei der Hertha wäre er als Ersatz für Valentino Lazaro, den die Berliner im Sommer für 22 Millionen Euro zu Inter Mailand ziehen ließen, eingeplant. Wolf gilt als vielseitiger Spieler. Er kann in einem 3-5-2 die rechte Außenbahn alleine abdecken und sollte Hertha-Trainer Ante Covic auf eine Viererabwehrkette setzen, könnte Wolf dort verteidigen oder auch die offensive Position besetzen.

Bedient sich Paderborn in der Premier League?

Es ist kein Geheimnis, dass Aufsteiger SC Paderborn gerne noch einen vielseitigen Defensivspieler unter Vertrag nehmen würde. Nach Informationen des "Kicker" könnten die Ostwestfalen dabei in der Premier League fündig geworden sein. Demnach könnte der SCP noch Jairo Riedewald von Crystal Palace unter Vertrag nehmen.

Der Niederländer Riedewald stammt aus der Jugend von Ajax Amsterdam und schaffte dort mit 18 den Sprung in die Profimannschaft. Vor zwei Jahren hatte dann Palace viel Geld an Ajax überwiesen, um Riedewald zu verpflichten. Es war von 9 Millionen Euro zu lesen. Seitdem lief Riedewald allerdings in nur 20 Pflichtspielen für den Erstligisten aus, in dieser Saison kam er noch gar nicht zum Einsatz. Für die Niederlande hat Riedewald 2015 immerhin drei Länderspiele absolviert.

Von Bremen nach Hamburg: Harnik vor Wechsel

Acht Minuten Spielzeit bekam Bremens Martin Harnik an den ersten drei Spieltagen. Zu wenig für die Ambitionen des Österreichers, der nun offenbar vor einem Wechsel zum Hamburger SV steht. Denn wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, wird der gebürtige Hamburger in seine Heimatstadt zurückkehren – zum Zweitligisten HSV.

Harniks Vertrag bei Werder läuft noch bis 2021, es heißt, Bremen habe sich mit dem Hamburger Klub auf ein Leihgeschäft geeinigt. Demnach soll der Österreicher zum Nulltarif für ein Jahr an die Elbe wechseln und würde im Falle des Aufstiegs eine weitere Saison bleiben – dann müsste der HSV keine Ablöse für Harnik zahlen. Werder sei dem Erzrivalen bei diesem Deal extrem entgegengekommen, heißt es weiter.

red | Stand: 02.09.2019, 09:27