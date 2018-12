Es ist nicht davon auszugehen, dass die Nürnberger Stadionregie dem Frankfurter Vorbild nacheifert und am heutigen Montagabend (03.12.2018) zur Paarung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen das Lied einspielt, mit dem die Boomtown Rats einst einen Welthit hatten: "I don’t like Mondays". Der ungeliebte Montag. Der schlimmste Tag der Woche?

Dieser Song schepperte tatsächlich durch die Stadionlautsprecher der Frankfurter Arena, als das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig am 19. Februar 2018 den Beginn einer neuen Zeitrechnung einläutete: die ersten regulären Montagsspiele der Bundesliga-Geschichte.

Die ersten Proteste waren grenzwertig

Dass sich der Verein an dieser selbstironischen Inszenierung beteiligte, verwunderte damals – aber es sollte dazu dienen, die erwarteten Proteste der Fans in einen gewaltfreien Rahmen zu gießen.

Trotzdem wirkten die massiven Fandemonstrationen bei der Premiere grenzwertig. Ein kontrollierter Einmarsch der Anhänger in den Innenraum oder ein Hagel von Tennisbällen oder Klopapierrollen gehörten nämlich auch zu den geduldeten Demonstrationsformen.

In Nürnberg soll es still sein

Für das erste Montagsspiel dieser Saison soll es Widerstand in geräuschloser Form geben. Die organisierte Nürnberger Fanszene hat dazu aufgerufen, die ganze erste Halbzeit still zu bleiben und jede Unterstützung in den ersten 45 Minuten zu verweigern.

Für die Atmosphäre im Max-Morlock-Stadion verheißt das nicht viel Gutes. Von Seiten der Ultras gibt es in den Fanforen verschiedene Äußerungen, es sei Zeit, "die Proteste wieder hochzufahren" .

Fans wollen ernst genommen werden

Bereits vergangene Woche hatte es eine öffentlichkeitswirksame Aktion quer durch alle Spielklassen gegeben. Zum Beispiel beim Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München (1:2) schwieg der harte Kern der Anhänger genau 20:30 Minuten lang, und im Bremer Weserstadion herrschte eine eigenartige Stimmung, die gar nicht zu diesem Klassiker passte.

Es habe immer Proteste gegeben „und das gehört auch dazu“ , sagt Michael Gabriel, der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS). Die Montagsspiele sind nur eines von vielen Themen, die in den Fanszenen diskutiert werden.

"Es geht den Fans in erster Linie um Mitbestimmung. Darum, dass sie ernst genommen und in Entscheidungen mit einbezogen werden." Aus seiner Sicht müsse es wieder viel mehr Gespräche geben: Das gehe aber nicht von heute auf morgen.

Vereine in der Verantwortung

Die Fans haben inzwischen erkannt, "dass die Vereine eine entscheidende Rolle in der Vermarktungsspirale innehaben", wie es in ihrer Erklärung heißt. Das zeigte sich nicht zuletzt bei den Montagsspielen, an deren Einführung und Abschaffung die Bundesliga-Klubs entscheidend mitwirkten. Und deshalb werden diese auch weiterhin von Unmut und Protest begleitet.

Nürnberg spielt am heutigen Montag gegen einen Gegner, der in der Europa League beschäftigt ist. Die Werkself hat sich vergangenen Donnerstag bei einem 1:1 gegen Ludogorez Rasgrad nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber nun einen Tag mehr Zeit zur Vorbereitung.

Für den „Club“ ist die fehlende Anfeuerung sicher ein Nachteil, denn Trainer Michael Köllner erinnert sich gut an das jüngste Montagsspiel in der zweiten Liga - ein 2:0 gegen Eintracht Braunschweig am 30. April dieses Jahres - als die Fans in Aufstiegsstimmung waren und nichts an dem Termin auszusetzen hatte. "Man kann alles auch wieder einmal von dieser Seite aus betrachten" , sagte Köllner.

Abschaffung erst 2021

Doch Montagsspiele in der ersten Liga sind so etwas wie ein Fanal, an dem sich weitere Teile der Fanszene abarbeiten. Nicht einmal das Signal, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die Vereine in Zukunft darauf verzichten wollen, hat die Gemüter beruhigt. Denn bis zur Saison 2020/2021 müssen die geschlossenen Fernsehverträge erfüllt werden.