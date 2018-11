Nach langem Hin und Her landete Meyer schließlich auf der britischen Insel. Bei einem Hauptstadtklub, von dem er laut Interview auf der vereinseigenen Website glaubte, dass er "genauso stark oder vielleicht sogar noch stärker" sei wie sein Ex-Klub Schalke 04. Doch nicht der FC Chelsea oder der FC Arsenal hatten Meyer unter Vertrag genommen, sondern Crystal Palace.

Nun stehen sich Schalke und Crystal Palace tabellarisch bislang in nichts nach. Schalke verlor am 11. Spieltag mit 0:3 gegen Frankfurt und belegt in der Bundesliga einen enttäuschenden 14. Rang, Crystal Palace fuhr am Samstag (10.11.2018) eine 0:1-Pleite gegen Tottenham ein und steht mit nur acht Punkten auf Platz 16 - akute Abstiegsgefahr. Immerhin läuft es aber in der Champions League für Schalke, die Londoner sind international nicht vertreten.

Keine günstige Ausgangslage für Meyer, um sich zu präsentieren. Der Wechsel auf die Insel wirkt eher wie ein Karriereknick, der nicht unbedingt zum Prädikat "Weltklasse" passt, das Meyers Berater ihm vor einigen Monaten verlieh.

Meyer keine Stammkraft

Die Gelegenheit, sich zu präsentieren, bekommt er auch in der Premier League eher sporadisch. An den zwölf Liga-Spieltagen kam er unter Trainer Roy Hodgson nur auf 341 Minuten Einsatzzeit. Das sind durchschnittlich 28,4 Minuten pro Spiel. Dennoch bekam Meyer neulich ein dickes Lob von Hodgson: "Ich bin sehr glücklich mit ihm. Er trainiert wirklich gut und wir mögen das, was wir bei ihm sehen."

Was die Zuschauer sahen, war, dass Meyer im Mittelfeld bisher hin- und hergeschoben wurde. Mal spielte er im zentralen Mittelfeld, mal mit offensiver Funktion, mal auf der linken Seite - eine feste Position bekleidet er nicht. Eine Torvorlage konnte Meyer bisher beisteuern, am 3. Spieltag beim 2:1-Sieg gegen den FC Watford. Eine magere Ausbeute.

Parallelen zu Holtby

Lewis Holtby im Trikot von Tottenham

Beim Blick auf die Leistungsdaten drängt sich ein Vergleich zu Lewis Holtby auf. Ebenfalls aus Gelsenkirchen war der als vielversprechendes Talent angesehene Mittelfeldmann mit englischen Wurzeln im Januar 2013 zu Tottenham Hotspur gewechselt.

Durchsetzen konnte er sich dort aber nicht. In seinem ersten Jahr bei Tottenham - bevor er dann nach Fulham verliehen wurde - kam er mit 28,3 Minuten fast exakt auf dieselbe durchschnittliche Einsatzzeit wie Meyer bisher bei Crystal Palace.

Weitere Parallelen zwischen Meyer und Holtby sind ebenfalls auffälig: Sie sind fast gleich groß, spielen ähnlich, verfügen über hervorragende technische Anlagen und sind auf ähnlichen Positionen im zentralen Mittelfeld zu Hause.

Das Zeug dazu, sich im körperbetonten Fußball auf der Insel durchzusetzen, hat Meyer dabei allemal. Man denke an den Willen und die Leidenschaft, die er bei Schalke nach seiner Umfunktionierung zum Sechser an den Tag legte. Mit 23 Jahren hat Meyer sicher noch genügend Zeit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Beim DFB-Umbruch außen vor

Im Nationaldress lief Meyer zuletzt bei der U21- EM in Polen unter Trainer Stefan Kuntz auf. Beim Gewinn des Titels im Finale gegen Spanien hatte der Ex-Schalker eine essenzielle Rolle als Dreh- und Angelpunkt im offensiven Mittelfeld inne und absolvierte während des Turniers bis auf 23 Minuten gegen Italien die volle Distanz.

Der Weg zur festen Größe in der A-Nationalmannschaft schien vorgezeichnet - Meyer hätte eines der Gesichter des Umbruchs in Joachim Löws DFB-Kader werden können. Der bislang letzte Auftritt von Meyer unter Löw war allerdings ziemlich genau vor zwei Jahren (11.11.2016) - beim WM -Qualifikationsspiel gegen San Marino. Für die anstehenden Spiele gegen Russland und die Niederlande ist Meyer nicht nominiert.

Stand: 12.11.2018, 14:38