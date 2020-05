Horst Seehofer für Neustart und Gruppenquarantäne

Unklar ist noch, wie mit positiven Coronatests umgegangen werden soll, sobald sich die Teams im Mannschaftstraining und Spielbetrieb befinden. Innenminister Horst Seehofer fordert im Spielbetrieb eine Gruppenquarantäne von 14 Tagen für den gesamten Klub - und gegebenenfalls auch für die Mannschaft, gegen die der Verein zuletzt gespielt hat. "Ich will kein Fußball-Spielverderber sein, aber was für alle gilt, gilt auch für Fußballprofis", sagte Seehofer in der "Bild am Sonntag". "Es bestehen also Risiken für den Spielplan und die Tabelle. Das erfordert bei allen Beteiligten hohe Disziplin bei der Coronavorsorge."

Grundsätzlich aber sprach sich Seehofer für die Pläne der Taskforce aus. "Ich finde den Zeitplan der DFL plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai." Grundbedingung sei aber, dass ein höheres Testaufkommen im Sport an keiner Stelle zu Engpässen im öffentlichen Gesundheitswesen führen dürfe - etwa bei den Tests oder in den Laboren. "Und es kann nicht sein, dass Profispieler öfter getestet werden als etwa Ärzte, Pfleger oder Polizisten, die in täglichem Kontakt mit den Menschen sind." Das Interview wurde nach Auskunft der Zeitung vor dem Bekanntwerden der drei aufgetretenen Corona-Fälle beim 1. FC Köln geführt.

Die DFL hofft, am 6. Mai bei der nächsten Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten die Erlaubnis für Geisterspiele zu erhalten. Die Clubs haben bereits damit begonnen, die Spieler und Betreuer der 36 Erst- und Zweitligisten zu testen.