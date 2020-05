Schwere Verläufe auch bei jungen Menschen

Folgeschäden treten nach bisherigen Erkenntnissen vor allem bei Patienten mit Lungenentzündungen oder anderen schweren Symptomen auf. Bei jungen, fitten Menschen verläuft eine Coronavirus-Infektion zwar meist mild oder gar symptomlos. Aber selbst da kann die Wissenschaft angesichts fehlender Daten keine Entwarnung geben. Außerdem gibt es sie eben doch, die jungen Menschen ohne Vorerkrankungen, die einen schweren Krankheitsverlauf bis hin zur Intensivstation entwickeln.

Virologe Christian Drosten nennt Hypothese

Warum dies so ist, versucht die Wissenschaft derzeit zu klären. Eine der Hypothesen dazu hat das Potenzial, die Fußballprofis aufzuschrecken. Der Virologe Christian Drosten hat sie bereits Mitte März im NDR-Podcast "Coronavirus-Update" genannt. Demnach sei der übliche Infektionsverlauf, dass sich das Virus zunächst einmal im Rachen vermehre, dann erst in der Lunge. Dadurch habe das Immunsystem Zeit für eine Reaktion, die Chance auf einen milden Verlauf steigt. Im Gegensatz dazu "ist ja denkbar, dass jemand sich nicht im Hals infiziert, sondern gleich eine hohe Dosis Virus aus der Luft einatmet in die Lunge und dass die Infektion gleich in der Lunge losgeht."

Auch Bloch hält diese Überlegung für "sehr berechtigt" - und relevant für den Sport. "Wenn man richtig am Schnaufen ist, erhöht sich der Gasaustausch um den Faktor 40 - über die Atemfrequenz und dadurch, dass man 3,5 Liter Atemvolumen hat, Profisportler noch mehr. Das bedeutet, man atmet richtig tief in die Lunge hinein. Und dort ist direkt der Ort, an dem schwere Schädigungen stattfinden können."

Professor Bloch: "Man muss den Sportler schützen"

Intensive Läufe und enge Zweikämpfe gehören zum Wesen des Fußballs. Mit Blick auf die DFL-Pläne für Mannschaftstraining und Spielbetrieb sagt Bloch: "Man muss schon den Sportler schützen. Gehe ich also das Risiko ein auf eine scherwiegende Infektion mit Lungenbeteiligung und möglicherweise dem Karriereende? Dieses ist ja zumindest nicht auszuschließen."

Das Coronavirus ist tückisch: Einer Studie zufolge finden 44 Prozent der Übertragungen statt, bevor der Virusträger Symptome entwickelt. Außerdem können Corona-Tests falsch negativ ausfallen - etwa durch einen mangelhaften Abstrich oder eine geringe Viruskonzentration.Die DFL betont in ihrem medizinischen Konzept, dass es wohl unmöglich sei, eine hundertprozentige Sicherheit zu garantieren. Ziel sei stattdessen ein medizinisch vertretbares Risiko zu gewährleisten.

Risiko nicht zu beziffern

Wie groß das Risiko auf eine Infektion und einen schweren Verlauf tatsächlich ist, kann niemand beziffern, auch die Wissenschaft nicht. Am Mittwoch wird wohl die Politik in Berlin entscheiden, ob sie der Bundesliga einen Neustart erlaubt. Die Bundesligaprofis stehen nach Einschätzung der Spielergewerkschaft VDV hinter dem aktuellen DFL-Konzept. Leistungssportler sind es gewohnt, gesundheitliche Risiken einzugehen. Beim Coronavirus betreten aber auch sie unbekanntes Terrain.