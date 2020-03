Sportvorstand Fredi Bobic kommentiert den ersten Corona-Fall so: "Vermutlich war das leider nur eine Frage der Zeit. Wir werden aber auch diese schwierige Situation überstehen. Es kann jeden treffen! Und deshalb auch in diesem Zusammenhang ganz klar an alle Menschen: Jeder muss Verantwortung übernehmen und zu Hause bleiben."

red | Stand: 19.03.2020, 22:24