Coronavirus - Rheinisches Derby in Gefahr

Wolfgang Speen, Pressesprecher der Stadt Mönchengladbach, sagt im Gespräch mit sportschau.de, dass er der Entscheidung "nicht vorgreifen wolle". Diese solle am Montag oder Dienstag verkündet werden. Ob ein üblicher Ablauf, ein Spiel ohne Zuschauer oder eine vollständige Absage am wahrscheinlichsten sind, sagte er nicht. Dass es aber zu einer unpopulären Entscheidung kommen könnte, deuten Sätze des Landesgesundheitsministers von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU) zumindest an.

NRW-Minister: Empfehlung aus Berlin ist "fachlich nachvollziehbar"

Laumanns Sprecher teilte auf Anfrage mit, dass der Minister die Empfehlung aus Berlin als "fachlich nachvollziehbar" betrachte und als "eine Grundlage des behördlichen Handelns" sehe. Mönchengladbach liegt nur wenige Kilometer östlich vom Landkreis Heinsberg. Dort gibt es nach Zahlen vom Sonntagmittag bislang 285 registrierte Infektionen, das ist rund ein Drittel aller Infektionen in Deutschland (847). Der Europa-Abgeordnete Peter Liese (CDU) sprach sich in der Westfalenpost bereits dafür aus, das Spiel vor leeren Rängen stattfinden zu lassen. "Eine Ansteckungsgefahr besteht ja nicht nur im Stadion selbst, sondern vor allem auch in den vollen Zügen bei der Anreise."

Diese Lösung scheint auch der Deutschen Fußball-Liga (DFL) noch am besten zu gefallen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert kündigte ein Treffen mit den Klubs an. Verschiebungen der Spiele seien aber nur schwer umsetzbar. Die Gesundheit der Menschen habe Priorität. Es stehe aber "außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss" , sagte Seifert. Das Spiel der Gladbacher gegen Borussia Dortmund am Samstag hatte wie gewohnt stattgefunden, Zuschauer aus Heinsberg wurden lediglich "gebeten" nicht zu kommen. Für eine Rückgabe ihrer Eintrittskarte stellten die Gladbacher den Fans aus Heinsberg eine Erstattung des Kaufpreises und eine Freikarte für ein anderes Spiel zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht.

Für andere Veranstaltungen im Sport gibt es unterschiedliche Aussichten. Das Heimspiel in der Champions League von Rasenballsport Leipzig gegen Tottenham am Dienstag dürfte angesichts von nur zwei Infektionen in ganz Sachsen kaum gefährdet sein. Das dicke Ende stünde - wenn Spahn mit seiner Empfehlung Gehör findet - erst am Wochenende bevor.

Probleme für alle Sportarten

Die Fußball-Bundesliga und die 2. Bundesliga tragen zahlreiche Spiele in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern aus - das sind die drei Bundesländer mit dreistelligen Infektionszahlen. Die Handball-Bundesliga der Männer hat angesichts eines Länderspielwochenendes spielfrei, die deutsche Nationalmannschaft spielt in Magdeburg gegen die Niederlande. Die Handball-Bundesliga der Frauen hat dagegen einen vollen Spieltag. Das selbe gilt für die Basketball-Bundesliga der Männer und in der Deutschen Eishockey-Liga beginnen am Mittwoch die Playoffs, die am Wochenende fortgesetzt werden sollen.

Alle Sportarten haben neben der Fürsorge für Zuschauer und Aktive vor allem ein Problem: den Terminplan. Kaum eine Mannschaft hat die Zeit, ein oder mehrere Spiele zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Vor allem, weil die Absage eines Spiels die Absage von ein bis zwei weiteren Spielen nach sich ziehen müsste. Die Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen würde erst nach Ablauf dieser Zeit eine neue Einschätzung der Lage möglich machen.

Banger Blick in den Sommer

Die Terminnot hängt auch mit bevorstehenden anderen Veranstaltungen zusammen, die im Sommer stattfinden sollen. Die Fußball-EM und auch die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden immer wieder in Frage gestellt.

Stand: 08.03.2020, 17:42