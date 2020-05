Die Sportschau beantwortet die wichtigsten Fragen zum Sonderspielbetrieb mit den sogenannten Geisterspielen in der Bundesliga und der 2. Bundesliga.

Wer darf ins Stadion?

Die Zahl von rund 300 Personen soll laut des DFL-Konzepts "Sonderspielbetrieb" nicht überschritten werden. Die Stadien werden in drei Zonen eingeteilt:

Tribüne: Hier sitzen einige wenige JournalistInnen sowie Kameraleute. Hinzu kommt die Leitstelle für die Stadionüberwachung. Die Klubs werden mit kleinen Delegationen zusehen dürfen.

Stadionaußenbereich: Hiermit ist das Gelände gemeint, bevor der öffentliche Raum beginnt. Ordnungspersonal und die Mitarbeitenden in den Übertragungswagen werden sich hier aufhalten dürfen.

In jeder der drei Zonen sollen sich etwa 100 Menschen aufhalten dürfen. Eine Verrechnung zwischen den Zonen ist in dem Konzept nicht vorgesehen.

Was passiert auf dem Platz?

Beim Torjubel sollen Umarmungen oder Abklatschen unterlassen werden, stattdessen sollen sich die Spieler nur kurz mit den Füßen oder dem Ellbogen berühren dürfen. Die Spieler wurden auch aufgefordert, nicht auf den Rasen zu spucken.

Trainer und Ersatzspieler müssen auf der Bank Masken tragen. Die Coaches dürfen zum Rufen von Kommandos den Mundschutz jedoch abnehmen, die Ersatzspieler ebenfalls, wenn sie sich zum Aufwärmen begeben.

Wer wird wann getestet?

"Während der laufenden Saison wird eine zweimalige wöchentliche Durchführung von PCR-Tests als angemessen erachtet, in jedem Fall möglichst kurz vor jedem Spiel" , heißt es in dem medizinischen Teil des Konzepts der DFL. In der Praxis werden alle Beteiligten am Tag vor einem Spiel oder am Spieltag selbst getestet. Der reine Labornachweis dauert zwischen vier und fünf Stunden, Boten könnten eine schnelle Einreichung von Proben in den Laboren sicherstellen, die zu schnellen Ergebnissen führen.

Es gibt auch Personengruppen in den Stadien, die nicht getestet werden. Dazu gehören die mindestens 16 Jahre alten "Ballkinder", aber auch die Bildregisseure, Kameraleute oder Kabelträger der DFL-eigenen Firma "Sportcast", die das TV-Signal produziert. Man fühle sich als "Menschen zweiter Klasse" , zitiert die Süddeutsche Zeitung nicht genannte Mitarbeiter.

Was passiert bei einem positiven Test?

Ein positiver Test muss den Gesundheitsbehörden gemeldet werden. Diese entscheiden dann, ob die Mitspieler eines infizierten Spielers nach Definition des Robert-Koch-Instituts Kontaktpersonen der Kategorie 1 oder 2 sind. Für die Kategorie 1 wird angenommen, dass zwei Menschen zusammengerechnet 15 Minuten engeren Kontakt hatten, beispielsweise in einem persönlichen Gespräch.

Sind die Mitspieler in Kategorie 1 zu verorten, muss das komplette Team 14 Tage in Quarantäne. Durch ihr Hygienekonzept, dass beim Trainingsbetrieb wie im Stadion auch auf schlichten Grundregeln wie Abstandhalten, Händewaschen, Desinfizierungen oder dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes basiert, hofft die DFL auf eine Einstufung der Spieler in Kategorie 2.

In Dresden sah das Gesundheitsamt die Lage anders, nachdem es wiederholt zu positiven Tests kam und das Mannschaftstraining mit Zweikämpfen begonnen hatte - die ganze Mannschaft musste für zwei Wochen in Quarantäne. Für die DFL ist von entscheidender Bedeutung, wie die Ämter diese Kategorisierung in den kommenden Wochen bei positiven Tests vornehmen.

Was passiert, wenn ein Schiedsrichter positiv getestet wird?

Das Team der SchiedsrichterInnen besteht weiter aus vier Menschen, einen Beobachter gibt es im Sonderspielbetrieb nicht. Die Anreise erfolgt meist getrennt voneinander. Kommt es zu einem positiven Test im Team der Unparteiischen, soll ein Ersatz anreisen. Ist das nicht möglich - beispielsweise an etwas abgelegeneren Standorten wie Leipzig oder Freiburg, müssen die anderen drei die Rollen neu verteilen. In den Spielen dort werden deshalb vorzugsweise Bundesliga-Schiedsrichter als vierte Offizielle angesetzt, um im Ernstfall einspringen zu können. Die Schiedsrichter reisen am Spieltag an und werden am Tag davor getestet.

Neu ist, dass Schiedsrichter Mannschaften aus ihrem Landesverband pfeifen dürfen. Spiele von Mannschaften aus ihrer Stadt bleiben weiter ausgeschlossen. Felix Brych aus München dürfte also ausnahmsweise den FC Augsburg pfeifen, zum FC Bayern darf er aber weiterhin nicht.

Wann kann ein Spiel noch abgesagt werden?

Spiele können zu jeder Zeit abgesetzt werden, auch wenn das kurzfristig erforderlich wird. Das gilt bei extremen Wetterverhältnissen oder Stromausfällen wie auch bei einer Quarantäne einer kompletten Mannschaft. Kommt es am Tag vor einem Spiel oder am Spieltag selbst zu einem positiven Test, müssen die Gesundheitsbehörden aktiv werden. Entscheiden sie sich zu einer Gruppenquarantäne einer oder beider Mannschaften, kann das Spiel nicht stattfinden.

Bleibt es garantiert beim Heimrecht eines Klubs?

Nein. Die DFL teilte am Donnerstag (14.05.2020) mit, es gebe nun "die Möglichkeit, ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen". Hintergrund sei, dass regional ein unterschiedliches Infektionsgeschehen denkbar ist. Die Verlegung an einen neutralen Spielort ist bei Bedarf nun möglich. Am Ende könnte eine Mannschaft also weniger Heimspiele gehabt haben als eine andere.

Welche Schwächen hat das Hygienekonzept?

Das Konzept mag Risiken verkleinern und professionell erstellt sein, derzeit wird es aber an vielen Stellen nicht korrekt umgesetzt. Den neuesten Vorgang lieferte Heiko Herrlich, Trainer des FC Augsburg. "Wir sind im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen. Aber es gibt Situationen, die es erfordern" , sagte er und leitete damit eine Geschichte ein, bei der er von einem Gang zum Supermarkt sprach, um "Zahnpasta und Hautcreme" zu kaufen. Ein klarer Verstoß gegen das Konzept.

Zuvor hatte ein Video aus dem Alltag von Hertha BSC, das der Spieler Salomon Kalou veröffentlichte, nicht eingehaltene Abstandsregeln bei mehreren Personen gezeigt. Das Video belegt wahrscheinlich auch eine falsche Abstrichnahme während eines Coronatests bei einem Spieler. Das kann trotz des Verweises auf unabhängige Labore zu falsch negativen Ergebnissen führen.