Zu kurze Quarantäne bei Gladbach bleibt ohne Sanktionen

Als Gladbachs Spieler am Montag (11.05.20) in das Hotel in nächster Nähe zum Borussia-Park einzogen, schrieb der Klub bei Twitter: "Die Bedingungen sind optimal, um alle Sicherheitsvorkehrungen des DFL-Konzepts einzuhalten." Die Bedingungen sind möglicherweise optimal - aber alle Vorkehrungen des Konzepts hat der Klub nicht umgesetzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Eberl: "Hotel erst seit Montag geöffnet"

Denn im Konzept der DFL steht auf Seite 5: "Als weitere Sicherungsmaßnahme werden mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht. " Gladbach spielt bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Samstag (16.05.2020, 18:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Zudem reist der Klub bereits am Freitag an. Das dortige Hotel in Frankfurt sei zwar ebenfalls auf die Umstände vorbereitet. Die Zeit von "mindestens sieben Tagen" in Quarantäne wird trotzdem unterschritten.

"Wir waren eigentlich die ganze Zeit auf Sonntag terminiert" , sagte Sportdirektor Max Eberl unter Berufung auf den alten Spielplan des 26. Spieltags, der das Gladbacher Spiel in Frankfurt am Sonntag (21.03.20, 15:30 Uhr) vorgesehen hatte. Die Liga habe das Spiel nun "kurzfristig" auf Samstag gelegt, so Eberl. Er habe dann mit der Task Force und der DFL Rücksprache gehalten, weil eine vorgeschriebene Quarantäne-Zeit nicht möglich gewesen sei. "Unser Hotel konnte erst am Montag geöffnet werden" , sagte Eberl während einer Pressekonferenz, am Sonntag sei es noch geschlossen gewesen.

"Daher gibt es keine Konsequenzen"

Diese Version bestätigte die DFL auf eine schriftliche Anfrage der Sportschau. "Die 'Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' hat das medizinische Konzept entwickelt. Im Zusammenwirken aller Vorgaben und Maßnahmen, insbesondere einer Bildung von zwei isolierten Bereichen für die Spieler/Trainer/Betreuer im Club und zu Hause, hat die Task Force das sechstägige Trainingslager als vertretbar beurteilt ", heißt es in der Antwort der DFL. "Daher" , so heißt es weiter, "gibt es keine Konsequenzen."