Der VfL Wolfsburg, Erzgebirge Aue, Hannover 96 und Dynamo Dresden bestätigten am Freitag (19.03.2021) zumindest in Grundzügen einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Der Wolfsburger Finanz-Geschäftsführer Tim Schumacher erklärte auf Nachfrage allerdings auch: "Es trifft nicht zu, dass für die entsprechenden Spieler bereits Erstattungsanträge gestellt wurden. Hier sind wir noch in der Prüfung."

"Als GmbH grundsätzlich verpflichtet"

Das Infektionsschutzgesetz sichert Arbeitnehmern etwa nach einer Quarantänemaßnahme unter gewissen Umständen einen Erstattungsanspruch zu. Der Arbeitgeber zahlt diesen an den Arbeitnehmer aus und kann sich den Betrag später auf Antrag von der zuständigen Behörde erstatten lassen.

Phillip Ochs (L) und Dominik Kaiser auf dem Weg zum Training

"Die Geschäftsführung einer GmbH ist grundsätzlich verpflichtet, gesetzlich zulässige Möglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls auszuschöpfen" , sagte Schumacher. "Im Verwaltungsbereich sind wir dieser Verantwortung nachgekommen und haben vereinzelt Anträge gestellt, eine Bewilligung ist bislang nicht erfolgt."

Aue und Dresden bekamen bereits Hilfen

Bereits staatliche Hilfen erhalten haben Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Das bestätigten beide Vereine. Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden rechnet allerdings nach eigenen Angaben mit einer langwierigen Prüfung der Vorgänge bis hin zu Rückzahlungen.

Der Auer Geschäftsführer Michael Voigt sagte: "Profivereine sind wie Wirtschaftsunternehmen zu betrachten. Die 36 Klubs haben in der vergangenen Saison 1,4 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben entrichtet. Dazu waren mehr als 52.000 Personen direkt oder indirekt rund um die Bundesliga und 2. Bundesliga beschäftigt."

Bayern und Hoffenheim verzichten

Rekordmeister Bayern München verzichtet allerdings auf diese finanzielle Unterstützung. "Der FC Bayern hat eine solche Hilfe nicht beantragt. Wir versuchen, die durch Corona verursachte Problematik ohne staatliche Hilfe zu meistern" , zitiert die Bild-Zeitung Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Auch die TSG Hoffenheim ließ am Freitag wissen, dass sie keine Hilfen in Anspruch genommen habe.

sid/dpa | Stand: 19.03.2021, 17:45