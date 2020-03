Ein kurzer Blick in die Glaskugel - Gedankenspiele sind ja noch erlaubt, auch wenn die Corona-Pandemie das kulturelle und soziale Leben lahmlegt, inklusive des Fußballs: Die Liga startet wieder mit dem Revierderby. Drei Tage später gibt es gleich das nächste Derby, zwischen den rheinischen Rivalen Köln und Düsseldorf. Zeitgleich empfängt Mönchengladbach Leverkusen zum möglichen vorgezogenen Endspiel um Platz vier. Und keine 72 Stunden später steht auch schon der Ligagipfel zwischen Dortmund und dem FC Bayern an. Nachdem oder bevor die Münchner noch schnell das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea gespielt haben.

So oder ähnlich könnte es aussehen, sollte tatsächlich irgendwann der Ball wieder rollen und die Saison zu Ende gespielt werden - wie es ja der erklärte Wille der Mächtigen im deutschen Fußball ist. Mit einem extrem verdichteten Spielkalender aus englischen Wochen. Und, damit haben sich offenbar alle Klubs und Vermarkter schon abgefunden, unter Ausschluss von Zuschauern.

Seifert zu Geisterspielen: "Einzige Überlebenschance"

Wichtig ist, dass überhaupt gespielt wird und weiter TV-Gelder und Sponsoreneinnahmen fließen. 750 Millionen Euro, so die Schätzungen, werden den 36 Profiklubs im Falle eines Abbruchs der Saison an Einnahmen fehlen. Geisterspiele seien in der nächsten Zeit "für viele Klubs die einzige Überlebenschance" , so DFL-Chef Christian Seifert gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Bei einer für Dienstag (24.03.2020) angesetzten Schaltkonferenz der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ging es deshalb auch um die Frage, wie die Liga der drohenden finanziellen Schieflage, vor allem der kleineren Klubs, begegnen kann. Mehrere Klubs haben bereits angekündigt, auf Teile der Gehälter bei Profis und Managern zu verzichten, auch aus Solidarität gegenüber den eigenen Angestellten. Auch ein Solidarfonds, mit dem die Schwergewichte der Liga den finanzschwächeren Klubs unter die Arme greifen, wird als immer konkreteres Modell diskutiert.

DFL berät über Fortsetzung der Saison

Im Vordergrund steht aber die entscheidende Frage, wann wieder gespielt werden kann. Der ursprünglich anvisierte Termin für eine Saisonfortsetzung am ersten Aprilwochenende wurde von der DFL schon vor der Sitzung als unrealistisch eingestuft. Gerechnet wird mit einer Absage aller Spieltage mindestens bis Ende April, so lange setzt - Stand jetzt - etwa die englische Premier League aus. Dann könnte in einer erneuten Bewertung die Pause nochmals bis Ende Mai verlängert werden. Als Deadline für alle Szenarien, die Saison zu Ende zu spielen, gilt weiterhin der 30. Juni, dann laufen erste Verträge mit Spielern, aber auch mit Trainern und Managern, aus.