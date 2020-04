Als Geschäftsführer Christian Seifert im Anschluss an die per Videokonferenz abgehaltene Generalversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die weitere Aussetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und der 2. Bundesliga bis zum 30. April verkündete, fügte er ein weiteres Datum an. "Bis 5. April sollte auch das Mannschaftstraining unterbleiben." Die 36 Klubs hätten dies einstimmig beschlossen.

Am Montag, den 6. April, geht es also mit dem Training offiziell für viele Klubs wieder los, sofern es die Behörden vor Ort zulassen. So einstimmig, wie der Beschluss gefasst worden war, wurde er allerdings nicht umgesetzt.

Verpflichtung zur kontaktlosen Übung

Denn sechs Klubs haben nach langen Tagen des Cybertrainings und der individuellen Pläne das Training schon seit ein paar Tagen wieder aufgenommen. Unmut gab es rund um den FC Augsburg, der seit dem 23. März wieder am Ball war. "Jeder Fußballer möchte doch den Ball am Fuß haben und den Rasen spüren", entgegnete Trainer Heiko Herrlich. Borussia Dortmund folgte am 30. März, vier weitere Klubs begannen im Verlauf der Woche wieder mit dem Training. Unter "Training" ist allerdings bei weitem nicht der reguläre Betrieb zu verstehen, den man aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie gewohnt war.

Augsburg und alle Klubs, die wieder trainieren, betonten ihre Verpflichtung zur kontaktlosen Übung. Lange Pässe, Einzelübungen oder Schüsse kommen in Frage - Zweikämpfe nicht. Auch die Gruppengrößen sind unterschiedlich. Bei vielen Teams durften zunächst nur zwei Spieler miteinander arbeiten. Bei Schalke sollen es ab Montag sieben in einer Gruppe sein. Geduscht und gegessen wird meist zu Hause. Hygienevorschriften, Distanz zwischen den Spielern, Maßgaben der Behörden - alles wird penibel eingehalten, versichern die Vereine. Bei drei Bundesligisten war der Zeitpunkt der Rückkehr auf den Trainingsplatz Stand Sonntagabend unklar.