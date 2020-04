Horst Heldt erschien mit einem breiten Lächeln zu dieser Videokonferenz an diesem überaus sonnigen, frühlingshaften Montagmittag (06.04.2020). Der Manager des 1.FC Köln hatte deshalb so gute Laune, weil er endlich mal wieder über das Thema Auskunft geben konnte, was ihn am meisten bewegt: Den Fußball.

Es war der erste Tag nach dem Corona-bedingten Trainingsstopp, an dem die Spieler des 1.FC Köln abseits von Waldläufen oder Kraftübungen in den heimischen vier Wänden wieder ihrem eigentlichen Beruf nachgehen können. "Natürlich machen wir das unter Berücksichtigung aller behördlicher Auflagen und sämtlicher Schutzmaßnahmen" , sagte Held. "Aber das ist ein erster kleiner Schritt zurück in die Normalität."

Eine Achtergruppe trainierte am Vormittag, eine am Nachmittag. Der Rest des Teams musste sich weiter zuhause vorbereiten. In den kommenden Tagen wird stetig durchgetauscht. Die Übungen auf dem Rasen am für die Öffentlichkeit geschlossenen Geißbockheim finden allerdings ohne Körperkontakt statt. "Nach jedem Training wird die Kabine gereinigt, die Spieler duschen auch zuhause. Behandlungen werden mit Schutzmaske durchgeführt" , sagte Heldt.

Insgesamt neun Bundesliga-Klubs haben am Montag mit dem "Team-Training" begonnen. Neben den Kölnern auch Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim, Union Berlin, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, der SC Paderborn und der FC Bayern.

FC Bayern mit Torschusstraining

Nach drei Wochen individueller Arbeit daheim durften auch die Fußballer an der Säbener Straße wieder auf den Platz. Auch beim Rekordmeister ist ein gewohntes Training nicht möglich, weil die Spieler nach Behördenanweisungen auch hier so wenig Kontakt wie möglich haben sollen. Deshalb wurden die Sportler in mehrere Kleingruppen und auf unterschiedliche Trainingsplätze aufgeteilt.

Zunächst standen unter anderem Fitnessübungen oder Torschusstraining auf dem Programm. Zuvor waren die Profis von Cheftrainer Hansi Flick einzeln und mit Abstand in die Tiefgarage gefahren. Nach dem Training ist wie in Köln vorgesehen, dass alle direkt wieder heimfahren und zuhause duschen und essen.