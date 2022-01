40 Spieler haben derzeit in der Fußball-Bundesliga Covid-19 - alleine neun Profis stehen beim FC Bayern München unter Vertrag. Dennoch wird der Rückrundenauftakt gegen Mönchengladbach am Freitag (07.01.2022) stattfinden.

Doch noch vor dem Spiel könnten bei den Bund-Länder-Beratungen Entscheidungen zur Quarantäne getroffen werden, die den Vereinen bei Coronafällen im Kader helfen können.

Was soll beschlossen werden?

Die Beschlussvorlage des Bund-Länder-Treffens, die der Sportschau vorliegt, sieht eine Veränderung der Quarantäne-Regelungen in Deutschland vor: Statt 14 Tage sollen Infizierte mit der neuerlichen Omikron-Variante nur noch zehn Tage in Isolation verbringen müssen. Außerdem könnten Kontaktpersonenen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, nicht mehr in Quarantäne müssen.

Wichtig: Welche Variante liegt zugrunde?