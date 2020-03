Am Dienstag (31.03.20) werden sich die 36 Vereine und Kapitalgesellschaften aus der Deutschen Fußball Liga (DFL) wieder beraten. Auch eine Abstimmung über die Empfehlung des DFL -Präsidiums steht an. Die Zustimmung, den Spielbetrieb bis zum 30. April auszusetzen, gilt als sicher. Frühestens im Mai werden also die von den Klubs so dringend benötigten Fernsehgelder fließen.

Zuschauereinnahmen dürften die Klubs für die laufende Saison ohnehin schon abgeschrieben haben, es drohen sogar Rückzahlungen. Wie also die hohen Ausgaben senken, wenn die Einnahmen zeitgleich gering sind und sogar wegbrechen?

Kurzarbeit ohne Einsparpotenzial bei Topverdienern

Die Gehälter für die Fußballer, Trainer und Führungsetagen belasten die Vereine hoch. Es liegt also nah, dort zu sparen. Kurzarbeit ist zumindest bei den üppig bezahlten Spielern aus der Bundesliga kein Mittel, denn es gibt eine Bemessungsgrenze bei einem monatlichen Bruttogehalt von 6.890,- Euro.

Topverdiener bei Bayern München und Borussia Dortmund kassieren pro Tag etwa das Vierfache. Das zeigt, welch enormes Einsparpotenzial der sogenannte Gehaltsverzicht birgt. Die Sportschau verschickte an die 36 Klubs der DFL einen Katalog mit Fragen zu den Komplexen Gehaltsverzicht und Kurzarbeit. Diese kann bei zahlreichen Angestellten abseits des Profibereichs die Ausgabenseite entlasten, weil die Bundesagentur für Arbeit Teile der Gehälter zahlt.

Hohe Rücklaufquote

Die Rücklaufquote war bis zur gesetzten Frist am Mittwoch (25.03.20) hoch, nur acht Klubs reagierten auf die Anfrage nicht - unter ihnen auch der FC Bayern. Somit fehlt eine Bestätigung, dass " Stars und Verantwortliche " der Münchner auf " 20 Prozent ihrer Gehälter " verzichten, wie die Deutsche Presseagentur berichtet.