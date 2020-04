Mitunter hat eine Quarantäne sogar etwas Gutes. Adi Hütter, Trainer bei Eintracht Frankfurt, hat in der zwangsweise verordneten Isolation durch die Coronafälle in seiner Mannschaft und im Umfeld, endlich eine Gelegenheit bekommen, sein eigenes Wirken zu hinterfragen. "Ich hatte vorher ja gar keine Zeit, mich zu erholen." In den vergangenen Jahren hat sich der Österreicher bei Young Boys Bern (2015 bis 2018) und bei Eintracht Frankfurt (seit 2018) selbst wie im Hamsterrad bewegt.

Training, Pressekonferenzen, Reisen, Spiele. In dieser Taktung war es wegen der internationalen Verpflichtungen mit beiden Klubs im Drei-Vier-Tages-Rhythmus immer derselbe Ablauf. Atemholen? Extrem schwierig. Insofern hatte die erzwungene Auszeit in der deutschen Wahlheimat für den Vorarlberger sogar einen positiven Effekt: "Ich habe mal etwas Energie tanken, Stress und Druck zurücknehmen können." Durchschnaufen.

Die persönlichen Begegnungen sind motivierend

Und so kommt es auch dem 50-Jährigen entgegen, dass der Bundesligabetrieb seit dieser Woche erst ganz allmählich wieder hochfährt. Fast überall wird an den 18 Erstliga-Standorten in Kleingruppen trainiert. Mit reichlich Abstand auf verschiedenen Rasenplätzen und in diversen Kabinen verteilt. Hütter war nach eigenem Bekunden glücklich, wieder Menschen zu begegnen; seine Spieler hätten sich allein am Geruch des frischen Rasens gefreut.

"Den Spielern macht es auf jeden Fall mehr Spaß, als zu Hause auf dem Ergometer zu sitzen oder Stabilisationsübungen zu absolvieren." Ähnlich äußerte sich auch Torwart Manuel Neuer, nachdem auch beim FC Bayern am Montag der Kader in Gruppen von fünf Spielern wieder auf das Gelände an der Säbener Straße zurückkehrte: "Es war schön, die Jungs wieder live zu sehen", sagte der Kapitän. Besser, als sich nur virtuell auf Bildschirmen beim Üben dahoam zu sehen. Die persönlichen Begegnungen bei herrlichem Frühlingswetter wirkten vielerorts wie eine Motivationsspritze.

Bald müssen Zweikämpfe folgen

Dennoch ist der Trainingsalltag natürlich nicht ansatzweise hergestellt. Denn bislang sieht das Programm noch aus wie der Rennradfahrer, der sich vor einer anstrengenden Etappe bei der Tour de France auf der Rolle vor dem Mannschaftswagen warmstrampelt. Hütter sagt denn auch: "Mannschaftstraining lässt sich nicht ersetzen. Es fehlen die Spielformen mit mehreren Personen und Zweikämpfen."

Für den Manager des SC Paderborn, Martin Przondziono, handelt es sich um Fitnesstraining an der frischen Luft: "Wir müssen dabei zwei zentrale Ziele vereinen, nämlich die Spieler in einem sehr guten Fitnesszustand zu halten und gleichzeitig mögliche Infektionen zu vermeiden." Daher ist zwingend geboten, sich nicht über die neuen Spielregeln hinwegzusetzen, die mittlerweile von den jeweils zuständigen Behörden kommen. Schon beim ansonsten unter Fußballern so beliebten Kreisspielchen "Fünf-gegen-Zwei" würden sich die Profis derzeit zu nahe kommen. Solche Trainingsbilder wären nebenbei kein gutes Signal für die Bevölkerung, die in der Öffentlichkeit allerorten Abstand halten muss.

Der 1. FSV Mainz 05 teilt das Duschen zu Hause extra mit

Und so will gerade niemand den Eindruck erwecken, dass der Fußball solche Vereinbarungen mit Füßen tritt. Der 1. FSV Mainz 05, Nachbar von Eintracht Frankfurt teilte mit: "Geduscht wird nach dem Training zu Hause. Für die private Zeit gelten weiterhin die bekannten Maßnahmen: Zu hause bleiben, Abstand halten, Kontakte einschränken." Das Trainings- und Bruchweggelände ist weiterhin für Publikumsverkehr gesperrt. Die Räumlichkeiten sind nun denjenigen zugänglich, die im Trainingsbetrieb der Profis eingebunden sind.

Sportvorstand Rouven Schröder versichert, dass "alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen für eine schrittweise Rückkehr vom individuellen Training zu Hause ins Trainingszentrum eingehalten werden." Doch auch bei ihm verlagert sich der Fokus auf den ungewissen Zeitpunkt, wenn die Behörden unter besonderen Hygiene- und Verhaltensvorschriften wieder Spiele erlauben.

Trainings- statt Testspiele