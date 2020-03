Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ein faireres Prinzip wäre daher vielleicht die Wertung der Hinrundentabelle, in der jede Mannschaft einmal gegen jede andere gespielt hätte. Diskussionen würden trotzdem folgen, denn Ungerechtigkeiten in der Heimrechtfrage blieben bestehen und Rasenballsport Leipzig wäre Deutscher Meister. Auch in der 2. Bundesliga gäbe es Veränderungen: Bielefeld wäre zwar auch so Erster, aber der HSV stand zur Saisonhalbzeit noch auf Platz zwei und nicht der VfB Stuttgart.

Ein Virus verhinderte 2014 in Sierra Leone das Saisonende

Es gibt noch weitere Beispiele für ein Saisonende vor dem Ende der Saison. Ägypten konnte 2012 und 2013 keinen Meister ausspielen, es wurd auch keiner festgelegt. In Nigeria brachte 2018 eine Führungskrise im Verband, dessen Präsidentschaft zwei verschiedene Männer für sich beanspruchten, einen Ligaabschluss ohne Meister. Und in Thailand legte 2016 die vom Staat verordnete Trauer nach dem Tod von König Bhumibol den Fußball lahm, der letzte Tabellenführer war Meister.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Virus dem Fußball Probleme macht. 2014 kam es in Westafrika zu einer Epidemie mit dem Ebolavirus. Die "National Premier League" in dem kleinen Land Sierra Leone musste damals ihre Saison abbrechen. Kein Meister wurde gekürt, kein Absteiger festgelegt. Erst fünf Jahre danach nahm die Liga den Spielbetrieb wieder auf - die Gründe für die lange Pause waren neben Ebola allerdings auch Korruption im Verband.

Stand: 16.03.2020, 15:08