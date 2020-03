Die Bundesliga kämpft um ein sportliches Saisonende

Wenn es nach dem 30. April immer noch nicht geht

Doch was passiert, wenn die Lage auch nach dem 30. April nicht einmal Geisterspiele zulässt? Pläne, wie mit einem möglichen Saisonabbruch umgegangen wird, bleiben nach Informationen der Sportschau zunächst in der Schublade. Bevor diese diskutiert werden, ist eine Aufweichung des 30. Junis wahrscheinlicher. Das Datum ist für die DFL wichtig, aber nicht heilig. Die Klubs hätten " einstimmig das Ziel vertreten, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende spielen zu wollen ", hieß es in der Mitteilung der DFL. Das lässt weiter Spielraum nach hinten.

Das ist der DFL wohl lieber als ein Streit zwischen den Klubs, wie die abgebrochene Saison bewertet wird: Gilt die Hinrundentabelle und Leipzig ist Meister? Oder gilt die letzte Tabelle und die Bayern haben den Titel? Wer steht im Europapokal? Werden Auf- und Abstieg umgesetzt und wenn ja, auf welche Weise? Einstimmige Entscheidungen sind da kaum zu erwarten, der Streit könnte eine Zerreißprobe für die DFL werden. Er wolle die Saison zu Ende bekommen, " auch wenn wir täglich Spiele spielen müssen ", sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bei "Bild". Diese Einstellung dürfte für einen Großteil der Klubs gelten.

Auch denkbar ist eine Verkürzung der Europapokalwettbewerbe durch die UEFA auf ein Spiel pro Runde, um Zeit zu gewinnen. Das könnte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den Ligen noch hinter dem ersten Mai-Wochenende und trotzdem ein pünktliches Saisonende vor dem 30. Juni ermöglichen.

Wann nach dem 30. Juni die Zeit knapp wird

Trotzdem muss sich die DFL auch mit dem Szenario eines Saisonabbruchs beschäftigen - denn irgendwann geht es nicht weiter. Am 23. Juli stehen die Hinspiele in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League an. Das ist der erste Termin der Saison, an dem ein in der Saison 2019/20 festgelegter deutscher Klub an den europäischen Wettbewerben der Saison 2020/21 teilnehmen soll.

Vorbehaltlich der Tatsache, dass diese Spiele auf irgendeine Weise durchführbar sind, müsste also Gewissheit herrschen, welcher Klub mitspielen darf. Ansonsten müsste man wiederum mit der UEFA über eine Verschiebung dieser Spiele sprechen.