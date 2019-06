Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre haben den laufenden Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert. Das gab der BVB am Dienstag (18.06.2019) bekannt. Favre war vor einem knappen Jahr von den Dortmundern verpflichtet worden und hatte zunächst einen Kontrakt bis 2020.

" Ich freue mich sehr auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ganzen BVB-Team ", wird Favre in einer BVB-Mitteilung zitiert.

In seinem ersten Jahr führte der 61 Jahre alte Schweizer den nordrhein-westfälischen Erstligisten auf Platz zwei. Dabei verspielte der BVB allerdings seinen zwischenzeitlichen Vorsprung auf den FC Bayern München, der nach einer Aufholjagd schließlich Meister wurde.

Dennoch: . Er hat den besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer (2,24 pro Spiel), er übernahm im Sommer 2018 eine Mannschaft inmitten eines Umbruchs und führte sie beinahe zur Meisterschaft. Den neuen Angriff auf den Rekordmeister wird Favre mit verbessertem Personal und großem Vertrauen der Verantwortlichen anführen.

Watzke: Folgerichtige Entscheidung

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sagte: " Lucien hat klare Strukturen geschaffen und unsere Spieler weiterentwickelt. " Er habe die Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt, kommentierte Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Dortmunder Geschäftsführung: " Es ist folgerichtig, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten möchten ."

Die Zeit der Abwiegeltaktik (" Wir schauen von Spiel zu Spiel ") jedoch ist in Dortmund vorbei, daran lässt Watzke keinen Zweifel. Die neue, forschere Ansage zu verinnerlichen und sie dann selbst zu machen, ist womöglich eine der schwierigsten Aufgaben für Favre. Der Schweizer ist stets freundlich und niemals laut, er gilt zudem als Zauderer, der sich selbst am härtesten kritisiert.

Kein Statement zum Thema "Hummels"

Zu einem möglichen Engagement von Mats Hummels äußerte sich der Club auch am Dienstag nicht. Favre war im vergangenen Sommer nach zwei Jahren bei OGC Nizza zur Borussia gewechselt. Der Schweizer hatte zuvor in der Bundesliga bei Hertha BSC und bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet. In seiner Heimat war er unter anderem Trainer bei Servette Genf und beim FC Zürich.