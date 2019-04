Dortmund spielt insgesamt eine grandiose Saison: Zwar liegt der BVB im Titelrennen hinter den Bayern, spielt aber eine der besten Spielzeiten der Vereinsgeschichte. Nur einmal in der Historie hatte der BVB nach 30 Spieltagen eine bessere Bilanz als aktuell. Kurioserweise war das 2015/16 unter Thomas Tuchel, als es trotz 71 Punkten zu diesem Zeitpunkt aber nicht zum Titel reichte.

Seltene Glückgsgefühle: Schalkes Suat Serdar traf gegen Hannover.

Den BVB und Schalke trennen 42 Punkte - Rekord: Gerade einmal 27 Punkte haben die Königsblauen in der laufenden Saison gesammelt, 69 der BVB. In 56 Jahren Bundesliga lagen beide Teams zuvor nie so weit auseinander.



Schalkes Katastrophen-Bilanz: Von den letzten 12 Bundesliga-Partien gewannen die Königsblauen eine einzige - und diese sehr glücklich am 27. Spieltag beim aktuellen Schlusslicht Hannover mit einem mageren 1:0.