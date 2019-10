Ausgerechnet Schalkes Torwart Alexander Nübel brachte die aktuellle Misere von Borussia Dortmund auf den Punkt: "Dortmund hatte einfach gar keine Chance, weil keiner in der Box war und keiner in die Box wollte" , sagte Nübel nach dem nach dem 0:0 im Revierderby am Samstagnachmittag (26.10.2019). Die eigentlich so hochkarätig besetzte Offensiv zeigte sich beim schmeichelhaften Punktgewinn für den BVB mal wieder als zu harmlos.

Nur mit viel Glück entgingen die Dortmunder drei Tage nach dem deprimierenden 0:2 bei Inter Mailand einem weiteren Rückschlag. Das verschaffte dem in die Kritik geratenen Trainer Lucien Favre zwar eine Atempause, nahm ihm aber nicht die Sorge um seinen Arbeitsplatz. Nach nur zwei Siegen in den vergangenen acht Pflichtspielen stehen alle Beteiligten in der Bringschuld.

Reus: "Uns fehlt die Leichtigkeit"