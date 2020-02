"Ehemalige Verletzungen berücksichtigen"

"Wir müssen bei ihm weiter aufpassen" , fügte Favre an, um die Begründung nachzuschieben: "Sie kennen seinen körperlichen Zustand nicht wie ich. Wir müssen weiter vernünftig sein. Natürlich würde ich ihn gern alle Spiele machen lassen. Aber ich muss seine alten, ehemaligen, kleinen Verletzungen brücksichtigen."

Favres Behutsamkeit mit dem 19-jährigen Norweger wird so verständlicher, ärgerlich ist sie für den BVB dennoch. Schließlich ist es offenkundig, dass es den Dortmundern im Angriff immer wieder an Durchschlagskraft fehlt.

"Kriegen zu einfach Tore"

Favre allerdings hat die Probleme eher in der Defensivarbeit ausgemacht. "Wir kriegen zu einfach Tore" , findet er, auch im Pokalspiel in Bremen habe man Basisleistungen vermissen lassen: "Wir waren nicht gut in der Balleroberung, hatten zu wenig Aggressivität und zu viele falsche Läufe."

Beim bevorstehenden Gastspiel in Leverkusen könnte daher mit Emre Can der zweite Winterzugang ein Thema für die Startelf werden. Zwar wiegelt Favre auch bei ihm erst einmal ab: "Man muss sehen wie er sich fühlt. Er hat zuletzt nicht viel gespielt." Dennoch ist der ehemaligen Juve-Akteur ein ernsthafter Kandidat, zumal Can mit seiner Siegermentalität wie geschaffen für die Lösung vieler BVB-Probleme im Mittelfeld ist. Favre jedenfalls lobte: "Er hat auf mich im Training einen guten Eindruck gemacht. Das Training war lang und intensiv."

Stand: 06.02.2020, 19:21