Lucien Favre erklärte, dass "wir uns jetzt nur total auf Bremen konzentrieren". Mit welchem Personal der Schweizer planen kann, ließ er offen. Der Trainer bangt indes noch um den Einsatz des angeschlagenen Thomas Delaney (Wadenprobleme). " Er war die Woche nicht im Training und hat heute erst angefangen zu trainieren. Mal sehen, wie es morgen aussieht ", sagte Favre.

BVB verabschiedet offiziell Nuri Sahin

Ob Nuri Sahin für Werder auflaufen wird, ließ Werder-Coach Florian Kohfeldt noch offen. Der langjährige Dortmunder wird in der Bundesliga erstmals als Gegner auf die Borussia treffen. Der Techniker konnte bislang nicht immer überzeugen und kam trotz einiger Personalprobleme im Mittelfeld nicht immer zum Einsatz.

Doch egal wie: Sahin wird in Dortmund trotzdem im Blickfeld stehen. Sein Ex-Klub will ihn im Rahmen der Partie offiziell verabschieden. " Er ist ein sehr verdienter Spieler von Borussia Dortmund, und wir werden die Gelegenheit nutzen, um ihn am Samstag zu verabschieden ", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Der 30 Jahre alte Sahin war mit Unterbrechung von 2001 bis 2018 für Dortmund aktiv und bestritt 223 Bundesliga-Spiele für Schwarz-Gelb, ehe er im Sommer an die Weser wechselte.

Fakten zum Spiel: Marco Reus traf gegen keinen Verein öfter als gegen Werder (elf Tore).

Letztes Spiel: Fast genau vor einem Jahr verlor der BVB daheim gegen Werder mit 1:2. Aubameyang hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Personal: Der Einsatz von Thomas Delaney und Dan-Axel Zagadou ist fraglich. Bis Samstag dürften zumindest die ebenfalls angeschlagenen Marco Reus, Jacob Bruun Larsen und Lukasz Piszczek wieder einsatzbereit sein.

Stand: 13.12.2018, 14:02