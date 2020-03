Ab Freitag wieder voll trainieren

Die Profis von RB Leipzig bekamen für Sonntag und Montag frei. Von Dienstag bis Donnerstag sollen sie sich mit individuellen Laufplänen fit halten. "Ab Freitag wird wieder normal trainiert. Dann bereiten wir uns auf das Spiel gegen Hertha vor", sagte Sportdirektor Markus Krösche in einer Telefonkonferenz am Samstag.

Auch Borussia Mönchengladbach will das Training fortsetzen, von Dienstag bis Donnerstag stehen bei dem Tabellenvierten vier Einheiten an. "Das Spiel in Bremen ist in drei Wochen, es macht also keinen Sinn, die Spieler jetzt für einen längeren Zeitraum in den Urlaub zu schicken", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Werder Bremen schickte seine Spieler über das Wochenende nach Hause - aber nicht ohne individuellen Trainingsplan im Gepäck. Am Montag steht ein Krafttraining im Stadion auf dem Programm, Dienstag und Mittwoch folgt ein nicht öffentliches Mannschaftstraining - so sieht der vorläufige Werder-Plan aus.

Vorsichtsmaßnahme beim SC Paderborn

Der SC Paderborn hingegen riegelte sich nach dem positiven Corona-Befund bei Verteidiger Luca Kilian ab. Als Vorsichtsmaßnahme verhängte das Tabellenschlusslicht am Samstag (14.03.2020) als erster Bundesligist eine 14-tägige häusliche Quarantäne für Teile seiner Mannschaft, stellte bis auf Weiteres den Trainingsbetrieb ein und schloss die Geschäftsstelle.

red/sid/dpa | Stand: 14.03.2020, 13:46