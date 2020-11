Die erstmals im deutschen Profifußball auf den Plan getretene Interessengruppe der "G15" hat Präsident Fritz Keller im Machtkampf beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Rücken gestärkt. "Wir haben großes Interesse daran, dass der DFB in ruhiges Fahrwasser kommt. Das war in den vergangenen Jahren nicht der Fall" , sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von Rekordmeister Bayern München nach dem Treffen der 15 Klub-Verantwortlichen am Mittwoch (11.11.2020): "Fritz Keller hat unser Vertrauen. Wir sind dazu bereit, ihn positiv zu begleiten."

Die seit Jahren anhaltende Krise des Verbandes, die sich zuletzt mit dem Machtkampf zwischen Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius weiter zugespitzt hat, bereitet den Klubs zunehmend Sorge. "Einen zerstrittenen DFB braucht kein Mensch" , hatte Sportvorstand Fredi Bobic vor dem Treffen in Frankfurt/Main gesagt: "Fritz Keller hat hoffentlich die Kraft, das zu ändern."