Bayer Leverkusen - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Seit der 1:5-Klatsche gegen den FC Bayern sucht Leverkusen nach der Erfolgsspur in der Bundesliga. Nur zwei Punkte sammelte die Werkself in den letzten drei Spielen. Ganz anders läuft es beim VfL Bochum. In den letzten vier Bundesliga-Spielen sammelte der Revierklub 9 Punkte (3 Siege, 1 Niederlage).

Die Gäste haben also das Momentum auf ihrer Seite. Dazu zeigte sich der VfL in der Defensive stark - fünf Mal blieb der Klub in der Liga ohne Gegentor. Und Gegner Leverkusen kämpft zudem mit Verletzungspech. Die Stürmer Lucas Alario und Patrik Schick dürften allenfalls für einen Kurzeinsatz in Frage kommen. Gute Nachrichten gibt es dagegen nach Informationen des "Kicker" von Nationalspieler Florian Wirtz (Muskelverletzung). "Ich habe auf alle Fälle Lust, am Samstag zu spielen", so der 18-Jährige. Wie Wirtz soll auch Rechtsaußen Karim Bellarabi wieder fit sein.

Borussia Mönchengladbach - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr)

Als krasser Außenseiter fährt die SpVgg Greuther Fürth zum Auswärtsspiel nach Mönchengladbach. Auf fremden Plätzen verlor der Aufsteiger bislang alle sechs Spiele (5:20 Tore). Und die Borussia ist im eigenen Stadion noch ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis). Auch wenn Gladbach vor allem in der Abwehr zahlreiche Verletzte zu beklagen hat - nach Jordan Beyer und Tony Jantschke wird auch Nico Elvedi länger ausfallen - spricht sehr vieles dafür, dass der Aufwärtstrend der Fohlenelf sich fortsetzen kann.