RB Leipzig - VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

Der Tabellenführer eröffnet den zweiten Spieltag. Hätte man diesen Satz vor dem ersten Spieltag gesagt, wäre wohl RB Leipzig das Team gewesen, das man an der Bundesligaspitze erwartet hätte. Doch beim Auftakt in Mainz gab es eine herbe Enttäuschung. Bei der Liga-Premiere unter Jesse Marsch verlor Leipzig überraschend mit 0:1. Stattdessen schoss sich Stuttgart auf Position eins mit einem 5:1-Sieg in Fürth. Doch nun trifft der VfB auf seinen Angstgegner.

Sechsmal trafen die beiden Klubs in der Vergangenheit in der Bundesliga aufeinander, und die Bilanz ist mehr als eindeutig. Fünf Siege gab es für RB, Stuttgart gelang es erst einmal, beim direkten Duell überhaupt mal einen Punkt mitzunehmen. Das Torverhältnis: 9:1. In der vergangenen Saison gewann Leipzig zu Hause 2:0 und auswärts 1:0. Knackt Stuttgart nach den fünf Toren in Fürth nun auch die RB-Defensive? Das Marsch-Team, das in dieser Saison den Angriff auf den Meistertitel angehen möchte, ist nach der Mainz-Niederlage schon unter Druck. " Am Freitagabend gibt es keine Ausrede. Da müssen wir bereit sein ", sagte der Trainer.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Der "Big City Club" ist auch zu Beginn der neuen Saison weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. Nachdem die Berliner im DFB -Pokal schon große Probleme hatten und erst durch ein Tor in der Nachspielzeit von Davie Selke beim SV Meppen das Weiterkommen sicherten, gab es in der Liga den ersten Rückschlag. In Köln verlor das Team von Pal Dardai mit 1:3 und zeigte, dass auch die neue Saison eine problematische werden könnte für die Herthaner, die bis zum vorletzten Spieltag der vergangenen Saison um den Klassenerhalt spielten. " Jetzt wissen wir, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir wissen, wo wir stehen und werden fleißig arbeiten ", sagte Dardai nach der Niederlage in Köln.

Bei Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg ist der Start - abgesehen vom nachträglichen Aus im Pokal wegen des Wechselfehlers von Trainer Mark van Bommel - dagegen geglückt. Zwar tat sich der VfL trotz über 80-minütiger Überzahl recht schwer gegen Aufsteiger Bochum, sammelte aber beim 1:0 die ersten drei Punkte der Saison ein. " Wir wissen, dass wir uns steigern können ", sagte Mittelfeldspieler Xaver Schlager. " Berlin will die Niederlage in Köln wiedergutmachen, daher wird es ein schwieriges Spiel. Wir müssen hart arbeiten, aber wenn wir unser Ding durchziehen, können wir gewinnen. "

VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)