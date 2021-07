Zuschauer-Rückkehr: Profifußball macht Druck auf Politik

Nur Genesene und Getestete in den Stadien

Daraus hatten zuletzt unter anderem Klubchef Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund und Vorstandssprecher Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt keinen Hehl gemacht. In der vergangenen Saison war nur zu Beginn eine begrenzte Anzahl von Fans zugelassen. Mit Blick darauf hatte im Juni eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und der University of Southern Denmark für Aufsehen gesorgt. Demnach haben die damaligen Begegnungen mit Zuschauern " zu einem statistisch signifikanten Anstieg der Neuinfektionen geführt ".

Kritik an der Zuschauerauslastung in EM-Stadien

Der Effekt sei " auf die Spiele zurückzuführen, bei denen Masken lediglich auf den Wegen zum Platz getragen werden " mussten. Rund um die zurückliegende EM musste sich die Europäische Fußball-Union (UEFA) heftige Kritik an ihrer Zuschauer-Politik gefallen lassen, weil die Endrunde an zahlreichen Spielorten für einen Anstieg der Fallzahlen gesorgt hatte. Stand jetzt dürfen zum Bundesliga-Start Mitte August nur Geimpfte, Genesene und Getestete in die Stadien.

20.000 Fans bei Schalke - HSV erlaubt

Das gilt auch für die 2. Liga. Bei der Auftaktpartie am Freitag zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV werden die erlaubten 20.000 Fans erwartet. Ab dem dritten Spieltag sollen in der 2. Liga wie in der Bundesliga auch die Gästefans wieder in die Stadien dürfen.

So lange die Kapazitäten reduziert sind, dürfen fünf Prozent der Tickets an die Anhänger der Auswärtsmannschaft gehen. Fortuna Düsseldorf und Hannover planen in absoluten Zahlen mit noch mehr Fans, haben aber erst am zweiten Spieltag Heimrecht.

dpa/red | Stand: 21.07.2021, 11:58