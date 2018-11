Kovac ändert die Taktik

Spekulation, aber ich glaube nicht. Aus zwei Gründen. Trainer Niko Kovac hat spät, aber nicht zu spät am Dienstag gegen Benfica Lissabon die entscheidende taktische Veränderung vorgenommen, die kurzfristig Erfolg verspricht. Er hat im Mittelfeld seine "Doppel-Acht" zur "Doppel-Sechs" formiert und nimmt damit Druck von seiner schwankenden Viererkette. Dies ist eine Parallele zu Jupp Heynckes, der in der vergangenen Saison, als er von Ancelotti übernahm, Martínez auf die Sechs zurückstellte. Was der Spanier vor einem Jahr noch alleine schaffte, erledigten in der Champions League am Dienstag Kimmich und Goretzka gemeinsam.