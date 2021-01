Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, mitunter sind die Sätze, die einer heute mit Bedacht spricht, morgen schon überholt. Manchmal überdauern Sätze aber auch ein DFB -Pokalspiel, ein Weihnachtsfest, eine kurze Winterpause - in Dortmund ist das kürzlich Edin Terzic gelungen. Terzic, 38, hatte Mitte Dezember das Traineramt beim BVB von Lucien Favre übernommen und mit ihm auch allerlei systemische Sorgen, deren Lösung man Favre nicht mehr zugetraut hatte.

Drei Spiele hat Dortmund unter dem neuen Trainer Terzic bestritten. Auf einen knappen Sieg gegen Werder Bremen folgte einige Hoffnung und dann eine Niederlage gegen Union Berlin. Also setzte sich Terzic vor dem dritten Spiel, diesmal im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig, hin und sprach einige kluge Sätze. Es gehe nun vor allem darum, unsere "Pace auf den Platz zu bekommen", sagte Terzic und meinte das Können seiner Spieler, aber auch deren Tempo. Es wurde dann trotzdem ein relativ müder Kick. Dortmund gewann glanzlos 2:0, steht aber in der nächsten Runde.

Watzke appelliert, Haaland kehrt zurück

In der Bundesliga hat der BVB allerdings schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern, und zum Start in das Fußballjahr 2021 wartet der Überraschungsvierte VfL Wolfsburg. Also trat kurz vor dem Jahreswechsel auch der Vereinsboss Hans-Joachim Watzke vor die Presse. Watzke sagte: "In den vergangenen Wochen haben wir leider unsere Form verloren. Wir müssen daran arbeiten, dass einige Spieler in eine bessere Verfassung kommen."

Immerhin: Erling Haaland, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung ausgefallen war und den Dortmundern nicht nur wegen seiner vielen Tore gefehlt hatte, könnte schon gegen Wolfsburg in den Kader zurückkehren.

Gross - Schalkes letzte Hoffnung

Einen wie Haaland haben sie beim Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04 gerade nicht. Was sie auf Schalke haben, sind eine Menge Probleme (29 Ligaspiele in Folge ohne Sieg!), ein Torverhältnis von -28, und Letzter sind sie auch noch. Sie haben aber auch einen neuen Trainer: Christian Gross, 66, und so etwas wie Schalkes letzte Hoffnung. Eigentlich hatte Gross seine Karriere als Trainer schon beendet, doch für Schalke trat er vom Rücktritt zurück.

Mut macht nur die Erinnerung an Stuttgart

Er gehe "mit viel Zuversicht an die Aufgabe" , sagte Gross. Für einen, der nun den chronisch unruhigen FC Schalke 04 trainiert, ist das keine ganz schlechte Herangehensweise. Sie war wohl nie wichtiger. Und Gross hat schon bewiesen, dass er Abstiegskampf in der Bundesliga kann.

Vor elf Jahren, es war die Saison 2009/10, übernahm Gross das Traineramt beim VfB Stuttgart, der überraschend in Abstiegsgefahr geraten war. Von Platz 15 führte Gross die Schwaben noch auf Rang sechs - es sind Dimensionen, von denen sie auf Schalke gerade nicht einmal mehr träumen. Noch sind 21 Spiele zu spielen, doch schon das Erreichen des Relegationsrangs 16 wäre ein mindestens mittelgroßes Fußball-Wunder.

Ein paar neue Spieler kämen dem Schweizer Übungsleiter daher sicher nicht ungelegen, hat er doch bereits Defizite ausgemacht. Auf den Außenbahnen vermisse er das Tempo, sagte Gross. Ideal sei das natürlich nicht. Mit dem bulligen Rückkehrer Sead Kolasinac ist ein Anfang gemacht, wenn auch eher defensiver Natur. Er sagte aber auch: "Wir schauen, was machbar ist. Die finanzielle Lage ist offenbar sehr angespannt." Es ist vor dem Spiel gegen die ebenfalls kriselnde Hertha aus Berlin am Samstag (02.01.2020) eher nicht die Zeit für "königsblaue" Träume.

Leverkusen sucht den Linksverteidiger

Doch Sorgen haben sie in der Bundesliga vor dem Start ins neue Jahr nicht nur im Ruhrgebiet. Bayer 04 Leverkusen war noch kurz vor Weihnachten Tabellenführer, verlor dann aber gegen die Bayern, das kann passieren. Die Leverkusener sind jetzt wieder da, wo man sie um die Jahrtausendwende selten vergeblich suchte: auf Platz zwei.

Vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt könnte man nun annehmen, die Stimmung bei Trainer Peter Bosz, der lange eher als fußballerischer Idealist galt, jetzt aber den Pragmatiker in sich entdeckt hat, müsse großartig sein. Wäre sie womöglich auch, wären nicht gerade die beiden Linksverteidiger Dailey Sinkgraven und Wendell positiv auf das Coronavirus getestet worden.