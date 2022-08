Vorschau 4. Spieltag Bundesliga - Bankdrücker, Spätstarter und das M-Wort Stand: 25.08.2022 19:04 Uhr

In Wolfsburg könnte ein Bankdrücker zum Matchwinner werden, in Bremen versucht einer das zu wiederholen. Und Dortmund hat Angst vor dem M-Wort. Alles wichtige zum 4. Spieltag.

SC Freiburg - VfL Bochum (Freitag, 20.30 Uhr)

Der SC Freiburg ist mit zwei Siegen aus drei Spielen gut in die Saison gestartet. Gegen Bochum soll jetzt der erste Heimdreier folgen - eine entscheidende Rolle könnte dabei auch wieder Kiliann Sildillia spielen.

Der 20-jährige Franzose überrascht als Rechtsverteidiger und Vorbereiter. Sildillia hat bereits zwei Assists gesammelt. "Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel und ist technisch ordentlich" , sagt Trainer Christian Streich über den Youngster. Aber natürlich müsse er "üben, üben, üben, um besser zu werden" .

Beim kommenden Gast aus Bochum ist die Stimmungslage gänzlich anders. Platz 18 und noch ohne Punkt, dazu die 0:7-Klatsche gegen den FC Bayern. Rund um die Castropper Straße hofft man jetzt auf einen ähnlichen Effekt wie in der vergangenen Saison.

Auch da setzte es früh in der Saison ein 0:7 gegen den Rekordmeister, bis zur Winterpause kletterte der VfL dann aber auf Platz 12. Bochums Trainer Reis sagte rückblickend: "Im Nachhinein war die Niederlage heilsam. Wir haben gemerkt, dass wir gemeinsam verteidigen müssen."

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Wenn am Samstagnachmittag der Ball in Leipzig rollt, stehen beide Teams bereits früh in der Saison gehörig unter Druck. Mit nur zwei Punkten und noch ohne Sieg, stehen sowohl Leipzig als auch Wolfsburg in der unteren Tabellenhälfte. Für RB ist es gar der schlechteste Bundesliga-Saisonstart seit dem Aufstieg 2016.

Das Manko bei beiden Teams: fehlende Tore. Leipzig erspielt sich reichlich Chancen, der Ball landet aber zu selten im Netz (4 von 52). Wolfsburg hingegen tut sich schon beim Kreieren von Torgelegenheiten schwer - 36 Torschüsse in drei Spielen sind unterdurchschnittlich, zwei geschossene Tore auch.

Umso erstaunlicher das Wolfsburgs neuer Trainer Niko Kovac bislang weitestgehend auf die Dienste von Max Kruse verzichtet. Der dritterfolgreichste aktive Bundesligastürmer (97 Tore) saß in den letzten drei Spielen auf der Bank, das war ihm zuletzt als aufstrebender Nachwuchsspieler bei Werder Bremen widerfahren. Gegen die noch nicht ganz sattelfeste Defensive der Leipziger könnte Kruse eine entscheidende Rolle zukommen - ob in der Startelf oder als Joker.

1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Dass zwei Bayern-Spieler an der Spitze der Torschützenliste stehen, ist auch trotz des Lewandowski-Abgangs nicht unerwartet. Mit dem Mainzer Karim Onisiwo hatte dort aber wohl niemand so wirklich gerechnet. Mit seinen drei Toren nach drei Spielen steht der Österreicher stellvertretend für den guten Saisonstart der 05er.

Ebenfalls ein Symbol für die Gefühlswelt in seinem Verein ist Patrick Schick. Allerdings steht er sinnbildlich für den völlig verkorksten Saisonstart von Bayer 04. Nach 24 Treffern in der letzten Saison hat der Leverkusener Mittelstürmer in dieser Saison bereits vier Großchancen ausgelassen und durfte noch gar nicht jubeln.

Insgesamt hat die Werkself erst ein Tor erzielt und steht auf Rang 17 der Tabelle - allerdings auch nur dank der hohen Bochumer Niederlage am 3. Spieltag.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Vier Spiele, drei Siege und bei der einzigen Niederlage, spielte man über 70 Minuten in Unterzahl: bei der TSG Hoffenheim ist man durchaus zufrieden mit dem Saisonstart unter dem neuen Trainer André Breitenreiter. In Augsburg fällt die Bewertung ein bisschen schwerer. Zwei Heimniederlagen steht der Überraschungserfolg in Leverkusen gegenüber. Doch wo steht die Mannschaft von Enrico Maaßen wirklich?

Offensiv bleibt seine Mannschaft jedenfalls noch etwas schuldig. Nach den Abgängen von Michael Gregoritsch und Alfred Finnbogason fehlt es an offensiver Variabilität - die Folge: nur 23 Toschüsse. Positiv ist immerhin, dass Augsburg trotzdem immerhin drei erzielte Tore vorzuweisen hat.

In Hoffenheim hingegen glänzen aktuell die Neuen. Grischa Prömel kam von Union Berlin und ist auf Anhieb gesetzt und mit 37 Kilometern in drei Partien der lauffreudigste Spieler der Liga. Hinter ihm entwickelt sich Ozan Kabak (Schalke 04) zu einer echten Verstärkung. Der Türke ist extrem kopfballstark und gewann 62% seiner Zweikämpfe. Mehr konnte nur Angelino gewinnen (64%) - ebenfalls ein Neuer im Kraichgau.

Hertha BSC - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Relegationsplatz 16, nur ein Punkt und zwei erzielte Tore - in Berlin geht die Sorge um, dass eine ähnlich verkorkste Saison wie im letzten Jahr anstehen könnte. Doch bei genaurem Hinsehen wirken die Hauptstädter doch etwas gefestigter. Nach Rückschlägen und Gegentoren zerfällt die Mannschaft nicht mehr in seine Einzelteile und mit 38 Torschüssen hat die Alte Dame sogar häufiger auf des Gegners Kasten gezielt als der kommende Gegner.

Beim BVB können sie das M-Wort seit Jahren nicht mehr hören. Und gemeint ist nicht die Meisterschaft, sondern Mentalität. Spätestens seit Marco Reus in einem Interview der Kragen platzte ist das Wort alleine ein rotes Tuch. Nach der sensationellen Bremer Aufholjagd am vergangenen Wochenende, bei der die Borussia eine 2:0-Führung ab der 89. Minute noch herschenkte, droht das M-Wort wieder durch Dortmund zu geistern.

Unabhängig von Mentalitätsfragen hat die Mannschaft von Edin Terzic noch nicht ihr spielerisches Maximum erreicht. Auch die beiden Bundesliga-Siege gegen Leverkusen und Freiburg waren nicht durchweg überzeugend. Gut, dass ausgerechnet die Hertha einer der Lieblingsgegner von Neu-Stürmer Anthony Modeste ist - ist zehn Spielen traf er bereits sieben Mal.

Schalke 04 - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Sollte Schalke 04 am Samstagnachmittag zu Hause ein Tor erzielen, ist eines der Lieblings-Reporterwörtchen sicher nicht weit: Ausgerechnet. Praktisch die gesamte Abteilung Attacke der Königsblauen, ist schon für Union auf Torejagd gegangen und würde "ausgerechnet" gegen den Ex-Verein treffen. Sebastian Polter spielte insgesamt 4,5 Jahre in Köpenick, Simon Terodde spielte von 2011-2014 für Union und Marius Bülter auch immerhin noch zwei Jahre.

Um Tore zu schießen braucht man allerdings den Ball - und den haben beide beteiligte Teams ligaweit relativ wenig. Union Berlin hat sich seit dem Aufstieg in die Bundesliga darin spezialisiert aus wenig Ballbesitz, viel zu machen.

Eine interessante Statistik bringt übrigens Unions Schlussmann Frederik Rönnow mit. In seinen 10 Bundesliga-Spielen für die Berliner hat er noch nie verloren (7 Siege, 3 Remis). Als der Däne 2020/21 an Schalke ausgeliehen war sah die Welt noch anders aus. Im Trikot der Gelsenkirchener konnte er nie gewinnen (4 Remis, 7 Niederlagen).

Bayern München - Borussia M'Gladbach (Samstag, 18.30 Uhr)

Noch nie ist ein Verein so gut in die Saison gestartet wie der FC Bayern in die aktuelle Spielzeit. Neun Punkte nach drei Spieltagen sind dabei weniger bemerkenswert, aber 15:1-Tore durchaus beängstigend. Und die Gefahr für die gegnerische Mannschaft lauert in der Regel überall. Bereits neun verschiedene Torschützen durften jubeln - in der Vorsaison hatten die Münchener das erst nach dem 9. Spieltag erreicht.

Mit Borussia Mönchengladbach kommt der Zweitplatzierte nach München und ist damit würidger Gast für ein Topspiel am Samstagabend. Würdig auch, weil es keine Mannschaft in den letzten elf Jahren den Bayern so schwer gemacht hat, wie die Borussia. 31 Punkte holten die Gladbacher in den direkten Duellen - Dortmund nur 18. Und eingespielt dürfte die Mannschaft von Daniel Farke auch sein - zuletzt bot der Trainer drei Mal die selbe Startelf auf.

1. FC Köln - VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr)

Auch der 1. FC Köln freut sich über viele verschiedene Torschützen. Immerhin fünf verschiedene Spieler haben bereits für die Geißböcke getroffen, dazu kommt ein Leipziger Eigentor. In der letzten Saison war Anthony Modeste alleine für fast 40% aller Tore verantwortlich. Köln spielt jetzt variabler und ist weniger berechenbar. Vor allem in der 2. Halbzeit - fünf der sechs Kölner Tore fielen nach dem Seitenwechsel.

Der VfB Stuttgart wartet noch auf den ersten Saisonsieg, verbindet mit dem 1. FC Köln aber durchaus positive und emotionale Erinnerungen. Am 34. Spieltag lautete die Paarung Stuttgart gegen Köln und die Schwaben konnten sich in letzter Sekunde retten. Wataru Endo war es, der in der 92. Minute das erlösende Tor schoss und so dem VfB die Relegation ersparte. Diess Mal soll in Köln der Knoten platzen.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr)

Bremens drei Tore in Dortmund am 3. Spieltag sind historisch. Nie zuvor wurde ein Zwei-Tore-Rückstand so spät im Spiel noch gedreht. Der absolute Spezialist für späte Tore ist offenbar Oliver Burke, der sowohl den späten Ausgleich gegen Stuttgart (2. Spieltag) als auch den Siegtreffer gegen den BVB in der 95. Minute erzielte.

Der Schotte kam dabei jeweils von der Bank - bislang gab es für ihn kein Vorbeikommen an Marvin Duksch und Niclas Füllkrug, mal schauen wie viele späte Tore er dafür noch erzielen muss.

Bremens Gegner am frühen Sonntagabend heißt Eintracht Frankfurt - und die SGE ist seit mittlerweile 11 Bundesliga-Partien sieglos. Nur in den 80er Jahren hatte Frankfurt eine längere Negativserie. Dazu kommt in der aktuellen Phase eine taktische Umstellung. Nach dem Abgang von Filip Kostic ließ Oliver Glasner erstmals seit September 2021 mit einer Viererkette spielen. Auf links spielte der im Tausch gekommene Luca Pellegrini, der allerdings im Spiel gegen Köln keine einzige Flanke schlug - wohl der größte Unterschied zu Kostic.