Das berüchtigte Transferfenster mit Blickrichtung nach Schottland war nur noch einen Spalt breit geöffnet, als Borussia Dortmund einen weiteren Wechsel vermeldete. Um 23.51 Uhr sandte der Tabellenführer der Bundesliga am Donnerstag (31.01.2019) den Tweet, dass Jeremy Toljan für fünf Monate an den FC Celtic in Glasgow ausgeliehen wird.

Das Fenster nach Spanien war sogar schon geschlossen, als Rayo Vallecano meldete, Franco Di Santo vom FC Schalke 04 unter Vertrag genommen zu haben.

Hoffenheim führt Liste der Abgänge an

Auch die TSG Hoffenheim wurde gerade noch zeitig einen Spieler los, der in der Hinrunde nur eine geringe oder gar keine Rolle gespielt hatte: Havard Nordtveit wechselte zum FC Fulham in die Premier League.

Der Transfer des Norwegers hievte die Hoffenheimer auf den ersten Platz in der Bilanz der Abgänge in der Wintertransferperiode: Sieben Spieler verließen den Klub, mit dem jungen Brasilianer Lucas Ribeiro kam nur ein Spieler hinzu.

BVB gibt alle Kandidaten für Verkauf ab

Ähnlich sah es beim BVB aus. Die Dortmunder verpflichteten den jungen Argentinier Leonardo Balerdi, gaben mit Sebastian Rode, Dzenis Burnic, Shinji Kagawa, Alexander Isak und eben Toljan exakt jene Spieler ab, die seit längerem als Kandidaten dafür gehandelt wurden.

Eintracht Frankfurt gab mit sechs Spielern sogar noch einen mehr ab, holte allerdings auch vier.

Von den 18 Klubs gaben zehn mehr Spieler ab, als sie holten. Bei drei Vereinen ist die Bilanz ausgeglichen, der 1. FSV Mainz ist der einzige Verein, bei dem sich weder auf der einen noch auf der anderen Seite etwas tat.

Abstiegskandidaten legen nach

Damit bleiben fünf Klubs, die mehr Zugänge als Abgänge verzeichnen. Auffällig dabei: Mit dem FC Augsburg, VfB Stuttgart, Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg gehören vier zu den schlechtestplatzierten der Liga. Wird der Tabellen-14. Fortuna Düsseldorf hinzugezählt, bei dem vier Zugänge vier Abgängen gegenüberstehen, haben die fünf tiefstplatzierten Vereine mehr als die Hälfte der neuen Spieler verpflichtet. Auf ihr Konto gehen 16 von 30 Zugängen, aber nur acht von 46 Abgängen.

Aus der oberen Tabellenhälfte sticht RB Leipzig hervor. Die Sachsen holten vier neue Spieler, gaben aber keinen ab. Das war dem Umstand geschuldet, dass der Kader als zu klein erachtet worden war, was auch zum Ausscheiden aus der Europa League beigetragen haben soll. Nun stehen 26 Spieler im Leipziger Kader und damit einer mehr als beim BVB.

Quantitativ eng ist es beim FC Bayern. Die Münchner haben zwar mit Sandro Wagner nur einen Spieler abgegeben, aber mit Alphonso Davies auch nur einen geholt, der zudem auch erst 18 Jahre alt ist. Somit stehen beim Rekordmeister nur 23 Spieler im Kader, darunter vier Torhüter.