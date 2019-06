Die Hälfte der Bundesligaklubs startet am letzten Juni-Wochenende in die Vorbereitung auf die Saison 2019/20. Dann werden zwar noch nicht alle Nationalspieler dabei sein, doch weil sieben Vereine mit neuem Trainer an den Start gehen, zählt in der Vorbereitungsphase jeder Tag.

"Ich freue mich auf den Trainingsstart, die Ferien sind dann vorbei, du bist wieder richtig hungrig und es kann losgehen", sagte Urs Fischer, Trainer des Neulings 1. FC Union Berlin. Der Aufsteiger und 1899 Hoffenheim starten am 29. Juni, der FC Augsburg, Mainz 05 und Werder Bremen bereits einen Tag zuvor. Als letzte Mannschaft nimmt Meister und Pokalsieger FC Bayern München am 8. Juli die Trainingsarbeit auf.

Gladbach und Bayern am Tegernsee

Nach dem Aufgalopp in der Heimat zieht es 17 der 18 Erstligaklubs in mindestens ein Trainingslager in den Bergen zwischen Bayern, Österreich und der Schweiz. Ob am idyllischen Tegernsee oder in Zell am See, die meisten Teams belegen seit vielen Jahren feste Quartiere in den Alpenregionen, vor allem in Österreich. Zum achten Mal gastiert Borussia Mönchengladbach in einem noblen Hotel direkt am Ufer des Tegernsees in Rottach-Egern.