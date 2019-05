Journalisten lernen in ihrer Ausbildung, dass sie möglichst offene Fragen stellen sollen, um ihren Gesprächspartner ins Plaudern zu bringen. Manchmal sind die geschlossenen Fragen aber die deutlich bessere Wahl. " Wird Niko Kovac in der künftigen Saison Trainer des FC Bayern München sein? " Das ist eine solch geschlossene Frage, auf die es eine knappe Antwort geben soll. " Ja " oder " Nein ".

Niko Kovac selbst, Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und Aufsichtsratschef Uli Hoeneß haben die Frage mit " Vielleicht " beantwortet, jedenfalls wäre das die knappe Zusammenfassung von dem, was sie als Antworten plauderten.

Es ist davon auszugehen, dass erst nach dem Pokalfinale am Samstag (25.05.2019) zwischen RB Leipzig und den Bayern eine definitive Aussage getroffen werden wird.

Viele Trainerwechsel - und die Gründe

Sollte Kovac bleiben, wie es der Arbeitsvertrag vorsieht, wäre er einer von sieben Trainern, die am ersten Spieltag der Saison 19/20 die selbe Mannschaft leiten würden wie im Sommer zuvor. Bemerkenswert sind indes weniger die Wechsel, die es während der laufenden Saison gab.

Der VfB Stuttgart spielte (und spielt in der Relegation immer noch) gegen den Abstieg, Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg punkteten kümmerlich, Schalke 04 stürzte als Vizemeister ab und geriet auch in Gefahr. In solchen Situationen wunderte es kaum jemanden, dass die Trainer gewechselt wurden. Ab und an erweist sich das auch als Erfolg, wie etwa bei Bayer Leverkusen. Peter Bosz führte die Werkself in der Rückrunde in die Champions League, nachdem er von Heiko Herrlich übernommen hatte.

Leverkusens Trainer Peter Bosz

Hecking und Labbadia gehen - trotz Erfolgs

Dieter Hecking hatte bis zum letzten Spieltag die Chance, Borussia Mönchengladbach in die Champions League zu führen. Er wusste schon länger, dass er davon nichts mehr gehabt hätte. Auch Bruno Labbadia wusste, dass seine Zeit beim VfL Wolfsburg im Sommer 2019 enden wird. Der Tabellenfünfte und Tabellensechste wird somit den Trainer zur neuen Saison wechseln, der Tabellendritte auch, vielleicht sogar der Meister.

"Dass du selbst im Erfolgsfall damit rechnen musst, gehen zu müssen, ist eine neue Geschichte", sagte Hecking, als er nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund zur Lage seines Berufsstandes gefragt wurde. "Eigentlich müssen wir zu Hause bleiben, weil uns braucht keiner."

Die harsche Kritik an Sportdirektoren und Vorstände ist in gewisser Weise nachzuvollziehen. Doch es wäre falsch, die Fälle zu addieren und zu dem Schluss zu kommen, den Hecking zog.

Fälle sind einzeln zu betrachten

Die Fälle einzeln betrachtet, ergibt sich schnell ein anderes Bild. RB Leipzig, der Tabellendritte, hatte schon vor der Saison bekanntgegeben, dass Julian Nagelsmann zur Saison 19/20 übernehmen wird. Somit war klar, dass auch die TSG Hoffenheim einen neuen Trainer benötigen wird. Zwei der sechs Fälle eines Wechsels nach der Saison wären damit simpel erklärt.

Blieben Hecking, Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg, Nico Willig beim VfB Stuttgart und Pal Dardai bei Hertha BSC.