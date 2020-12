Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Dienstag, 18.30 Uhr)

Die älteren Fans werden sich erinnern: Am 3. Oktober, also vor deutlich mehr als zwei Monaten, hat die Eintracht mit dem 2:1 gegen Hoffenheim den bislang letzten Sieg gelandet. Seitdem gab es acht Spiele ohne Dreier, es droht eine weitere Saison ohne Europa. Immerhin steht Torjäger André Silva vor der Rückkehr in die Startelf.

Da ist Luft nach oben: Auch Filip Kostic hat noch nicht seine alte Form erreicht.

Zu Hause hat Gladbach schon acht Punkte verschenkt, umso größer ist der Druck jetzt bei der Eintracht. Schließlich will das Team von Marco Rose (ja, der ist noch nicht in Dortmund) auch in der kommenden Saison wieder Champions League spielen. Taktgeber Florian Neuhaus fehlt aber gelb-gesperrt.

Werder Bremen - Borussia Dortmund (Dienstag, 20.30 Uhr)

Nach dem so gerade noch vermiedenen Abstieg am Ende der Vorsaison stehen die Zeichen für Bremen auch jetzt schon wieder voll auf Gegenwind. Seit acht Spielen muss Florian Kohfeldt in seiner angenehmen Redegewandtheit erklären, warum es erneut nicht zu einem Sieg gereicht hat. Das kann in der Branche definitiv keiner so charmant wie er.

Schon gar nicht Lucien Favre, aber der muss es ja auch nicht mehr. Nach zwei definitiv nicht nur schlechten Jahren wurde der Schweizer nach dem 1:5 gegen Stuttgart entlassen, jetzt soll der deutlich volksnähere Edin Terzic dem BVB die so schmerzlich vermisste Emotionalität an der Seitenlinie wiedergeben. Dabei wird sehr interessant zu beobachten sein, ob allein durch positive Energie die zuletzt manchmal rätselhaft teilnahmslose Mannschaft nun wieder voll mitzieht.

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 (Dienstag, 20.30 Uhr)

Für die Hertha geht es aufwärts. Seit drei Spielen ist das Team von Trainer Bruno Labbadia ungeschlagen und kann mit einem Sieg die Lücke zur oberen Tabellenhälfte schließen. Aber Vorsicht: Gegen Mainz gab es in den jüngsten sechs Duellen in der Hauptstadt auch drei Niederlagen, die letzte führte zur spektakulären Flucht von Jürgen Klinsmann.

Für den Mainzer Trainer Jan-Moritz Lichte ist es erst das zehnte Spiel als Chefcoach, aber schon die zweite Reise nach Berlin. Sein Debüt in der Hauptstadt ging aber schwer in die Binsen: Bei Herthas Stadtrivalen Union gab es Anfang Oktober ein eisernes 0:4.

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin (Dienstag, 20.30 Uhr)

Das Beste (am Dienstag) kommt zum Schluss! Das Duell zwischen Aufsteiger Stuttgart und Vorjahresaufsteiger Union ist tatsächlich das Top-Spiel des Tages. Und das gilt vor allem auch fußballerisch: Stuttgart in dieser Saison zuzusehen, diesem Tempo, diesem Zug nach vorn, diesem herausragenden Umschaltspiel - das macht einfach nur Spaß.

Tor-Garant: Hier jubelt Silas Wamangituka (l.) über seinen Treffer gegen Hoffenheim.

Das gilt in etwas routinierterer Form auch für die "Eisernen", die natürlich mit Fußball-Fuchs Max Kruse noch mal eine Stufe höher anzusiedeln waren. Aber auch ohne den verletzten Star hat Union den Bayern ein Remis abgetrotzt, und vor allem Taiwo Awoniyi hätte für noch mehr sorgen können - der direkte Vergleich mit VfB-Shootingstar Silas Wamangituka wird spannend.

FC Schalke 04 - SC Freiburg (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Die wichtigste Nachricht für Schalke am Wochenende war sicher, dass Mark Uth den schrecklichen Zusammenprall mit Augsburgs Felix Uduokhai halbwegs gut überstanden hat. Das Warten auf den ersten Sieg in diesem Jahrhundert, äh, pardon, seit 27 Spielen, geht aber weiter. Größtes Problem neben dem fehlenden Können ist die fehlende Konzentration: Es gab schon 14 Standard-Gegentore.

Freiburg hat es da besser, beendete mit dem 2:0 gegen Bielefeld gleich drei Negativläufe: erster Dreier nach neun sieglosen Spielen, erster Heimerfolg und erstes Zu-Null-Spiel dieser Saison. Falles es noch eines weiteren Mutmachers bedarf: Gegen kein anderes Bundesliga-Team gewann Freiburg so oft, nämlich 15 Mal.

Bayern München - VfL Wolfsburg (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Die schlechte Nachricht für Wolfsburg zuerst: Robert Lewandowski ist weder gesperrt noch verletzt. Er kann also weiter gegen seinen absoluten Lieblingsgegner auf Rekordjagd gehen: In 19 Spielen hat er gegen die "Wölfe" schon 21 Mal getroffen. 2017 war es am schlimmsten: Bei 0:1 wurde er zur Halbzeit eingewechselt und stellte mit fünf Toren binnen neun (9!) Minuten einen Weltrekord auf.

Trifft quasi immer: Robert Lewandowski gegen den VfL Wolfsburg.

Bestes und wahrscheinlich einziges Gegenmittel für den VfL: selbst angreifen. Bayerns Abwehr ist heuer so schwach und schwerfällig wie seit Jahren nicht, hat mit fünf Kopfballgegentoren auch schon den Wert der kompletten Vorsaison erreicht. Hohe Bälle auf den gerade in Megaform befindlichen Wout Weghorst wird Trainer Oliver Glasner also sicher in seinen Matchplan aufnehmen.

TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Wenn es am 12. Spieltag ein Duell mit Torgarantie gibt, dann dieses: In den neun Pflichtspielen zwischen Hoffenheim und Leipzig im Pokal und in der Liga fielen schon 31 Treffer. Hoffenheim dürfte dabei mit Wut im Bauch auflaufen: Zuletzt in Leverkusen begünstigten zwei klare Fehlentscheidungen des Schiedsrichters die Niederlage - Torwart Oliver Baumann muss sich für seine anschließende Kritik noch beim DFB verantworten.

Leipzig hat zuletzt drei Auswärtsspiele in Serie nicht gewonnen, das gab es unter Julian Nagelsmann noch nicht. Allerdings macht gerade die Königsklasse viel gute Laune: Manchester United geschlagen, das Achtelfinale erreicht und jetzt den FC Liverpool vor der Brust - das dürfte Schwung geben.

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Läuft für den FC! Kölns Spiele sind zwar jetzt noch nicht die ganz große Augenweide, ehrlich gesagt sogar eher extrem schwere Kost - aber die Effektivität ist der Hammer. Kleine vorweihnachtliche Blitztabelle: In den vergangenen drei Partien holten Markus Gisdol und sein Karnevalsverein einen Punkt mehr (sieben) als Bayern und Dortmund zusammen.

Und genauso viele wie Leverkusen, mit dem Unterschied, dass Bayer auch noch schön spielt. Dass sie zusammen angreifen, hat die Werkself dabei schon vergangene Saison bewiesen. Jetzt verteidigen sie aber auch noch zusammen und sind dadurch tatsächlich ein ernsthafter Titelkandidat. Ob Bayer es dann bereut, dass man sich die Bezeichnung "Vizekusen" im April 2010 patentrechtlich schützen ließ, wird eine sehr spannende Frage.

Arminia Bielefeld - FC Augsburg (Mittwoch, 20.30 Uhr)

In der Bundesliga hat es echt schon viel gegeben. Aber dieses Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Augsburg noch nicht – übrigens genauso wenig wie die Partie tags zuvor zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin: Es sind die Paarungen Nummer 930 und 931 der Liga-Historie.

Läuft auch viel, trifft aber noch wenig: Bielefelds Kapitän Klos.

Und gäbe es statt dieser angestaubten Tabelle, die immer nur nach Punkten und Toren urteilt, auch mal eine für Fleiß, dann träfen hier Meister und Vize-Meister aufeinander: Bielefeld hält in dieser Saison mit 120,6 Kilometern Laufleistung pro Partie die Spitze, gefolgt von Augsburg mit 120,2. Dafür könnte man doch auch mal eine Schale ausloben.

Stand: 14.12.2020, 22:26