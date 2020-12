1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Platz 17 gegen Platz 15: Der 1. FSV Mainz 05 hat am Wochenende die Gelegenheit, im direkten Duell am 1. FC Köln vorbeizuziehen. Statistisch gesehen stehen die Chancen gar nicht so schlecht: Seit vier Spielen sind die Mainzer ungeschlagen gegen den FC. Und Punkte kann das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte dringend gebrauchen: Noch nie hatte Mainz nach zehn Bundesliga-Spielen weniger Punkte auf dem Konto.

Die Kölner, die zuletzt zwei Mal ohne Niederlage blieben, können bei einem eventuellen Rückstand in Mainz kühlen Kopf bewahren: In vier von fünf Heimspielen lag der FSV in dieser Saison vorn. Einen Heimsieg gab es aber noch nicht.

SC Freiburg - Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr)

Ein zweites Kellerduell an diesem Wochenende steigt in Freiburg. Dort empfängt der Tabellen-14. den 16. Immerhin: Bei beiden Teams ist nach einer Niederlagenserie im November zuletzt ein positiver Trend erkennbar: Freiburg spielte zwei Mal remis, Bielefeld besiegte Mainz.

Dennoch: Vor allem für die Breisgauer wird es Zeit, den ersten Bundesliga-Heimsieg in dieser Saison zu feiern. Nach einem Erfolg gab es zuletzt neun Mal keinen Sieg. Gegner Bielefeld ist seinerseits noch ohne Erfolg in der Fremde.

FC Augsburg - Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Gibt es noch Hoffnung für Schalke 04? Sieglos am Tabellenende mit gerade einmal sechs geschossenen Toren nach zehn Spielen. Aber: Am Sonntag geht es gegen einen "Lieblingsgegner". In neun Bundesliga-Duellen mit Augsburg verlor Schalke nur ein einziges Mal. Zudem blieben die Fuggerstädter zuletzt vier Mal in Folge sieglos, suchen also selber nach ihrer Form.

Eine interessante Personalie: Daniel Caligirui, im Sommer von Schalke nach Augsburg gewechselt, ist mit vier Treffern Augsburgs Top-Torschütze.