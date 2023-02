Bundesliga am Wochenende Plötzlich Titelkandidat - Union darf in München aber Außenseiter sein Stand: 23.02.2023 16:55 Uhr

Borussia Dortmund spielt gegen Hoffenheim um eine Fortsetzung der Siegesserie, die Schalker wollen die Null auf der falschen Seite endlich streichen - und der 1. FC Union fährt als glücklicher Außenseiter zum Topspiel beim FC Bayern. Die Vorschau auf den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

Gegen die Bayern können es die Gladbacher, das haben sie am vergangenen Spieltag mit dem 3:2-Sieg bewiesen. Können sie es auch an einem Freitagabend in Mainz beim punktgleichen Tabellennachbarn?

"Wir können aus dem Bayern-Spiel viel Selbstvertrauen mitnehmen. Die hohe Laufbereitschaft und Intensität werden auch gegen Mainz wichtig sein" , sagte Trainer Daniel Farke, der in den kommenden Wochen auf Julian Weigl wegen einer Knöchelverletzung verzichten muss.

Auswärts können es die Mainzer, das haben sie am vergangenen Spieltag mit einem 3:2-Sieg bei Bayer Leverkusen bewiesen. Inzwischen können sie es auch zu Hause besser, denn die vergangenen beiden Heimspiele gegen den VfL Bochum und den FC Augsburg wurden gewonnen. Trainer Bo Svensson feierte den Sieg in Leverkusen ausgelassen, genau wie die folgenden Karnevalstage.

"So habe ich ihn selten gesehen" , sagte Sportdirektor Martin Schmidt, der sich durch den Erfolg bei der Werkself und das ausgelassene Treiben an Fastnacht "einen Push" für das Spiel gegen Gladbach (Freitag, ab 20.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) erhofft.

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Positiver Trainereffekt? Klares Nein. Zwei Spiele mit zwei Niederlagen stehen für Pellegrino Matarazzo zu Buche. Der Hoffenheimer Abwärtstrend geht auch mit neuem Trainer weiter. Aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen holte die TSG nur einen Punkt, verlor zuletzt mit 0:1 beim FC Augsburg.

Borussia Dortmund hingegen gewann sämtliche acht Pflichtspiele im Jahr 2023, zuletzt mit 4:1 gegen Hertha BSC, und ist punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern München. Erheblichen Anteil an dem Aufschwung hat Torhüter Gregor Kobel. Der Schweizer wechselte 2014 zeitgleich mit Oliver Baumann (vom SC Freiburg) nach Hoffenheim, Kobel war damals allerdings erst 16 Jahre alt. An Stammkeeper Baumann kam er später als Profi nie vorbei, bestritt für die erste Mannschaft der TSG nur sechs Pflichtspiele, davon eins in der Bundesliga.

Die beiden Torhüter werden sich in Sinsheim auf dem Feld wiedersehen, ob Hoffenheims Zugang Thomas Delaney dabei sein wird (Samstag, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) ist wegen eines grippalen Infekts "unwahrscheinlich", wie Matarazzo sagte. Zum gegenläufigen Trend der beiden Mannschaften fügte er an: "Jede Serie reißt mal ab, in beide Richtungen. Diese Chance wollen wir wahrnehmen. Dass wir das können und auch was erreichen können, sollte jedem klar sein."

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Ein direktes Duell zweier Meisterschaftskandidaten steht an (Samstag, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de). Beide Mannschaften waren in der Woche in der Champions League beschäftigt. Frankfurt durfte sich nach dem 0:2 gegen die SSC Neapel einen Tag länger erholen als die Leipziger, die dem englischen Meister Manchester City dank einer starken zweiten Halbzeit ein 1:1 abtrotzten.

Bei vier Punkten Rückstand von RB auf das führende Trio und fünf von der SGE dürfte ein Verlierer zunächst den Anschluss verlieren. Die Leipziger müssten dann eine Negativserie beenden, denn von den vergangenen sieben Pflichtspielen gegen die Eintracht wurde keines gewonnen.

"Sind keine Fünferschüler" Eintracht Frankfurt: Glasner hofft auf Pausen-Effekt gegen Leipzig Nur wenige Tage nach der Niederlage gegen Neapel geht es für die Eintracht mit dem Spitzenspiel in Leipzig weiter. Trainer Oliver Glasner hat die Champions-League-Partie aufgearbeitet - und seinen Jungs freigegeben. mehr

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Die bislang einzige Niederlage im Jahr 2023 hätte sich der 1. FC Köln sicher an einem anderen Spieltage gewünscht. So trübte das 0:3 beim VfB Stuttgart ein wenig das Karnevalswochenende.

Umso besser für die Mansnchaft von Trainer Steffen Baumgart, dass es nun gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) wieder zurück ins eigene Stadion geht. Aus den bisherigen drei Heimspielen des Jahres holte der FC sieben Punkte.

Da werden die Wolfsburger sehr neidisch sein, denn sie holten aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt, und den auch noch glücklich mit einem 0:0 beim Tabellenletzten, dem FC Schalke 04. Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac klar mit 0:3 gegen RB Leipzig.

Werder Bremen - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Trotz der jüngsten Durststrecke mit sechs Niederlagen aus acht Bundesligaspielen, darunter dem 0:2 bei Eintracht Frankfurt, steht Werder mit 27 Punkten für einen Aufsteiger immer noch sehr gut da. Dennoch ist Vorsicht geboten: In der Saison 2020/21 hatte Werder nach 21 Spieltagen 26 Punkte, der Vorsprung auf Rang 17 betrug zwölf Punkte, und am Ende stand dennoch der Abstieg. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner zehn Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz.

buten un binnen Schmidt freut sich über den Zuspruch der Fans – und versteht Füllkrug Nachdem Werders Niklas Schmidt öffentlich über seine mentalen Probleme gesprochen hat, gab es Unterstützung von den Fans. Eine "Riesengeste", sagt er, sei dies gewesen. mehr

Der VfL Bochum, der den Relegationsrang belegt, hat acht Punkte Rückstand auf die Bremer. Gemessen an der Bilanz, dürfte der Ruhrgebietsklub froh sein, wenn daraus im Weserstadion (Samstag, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) nicht elf Punkte werden. Bochum gewann nur ein einziges der 33 Bundesligaspiele in Bremen, das war 2008. Aus den übrigen 32 Partien holte der VfL nur sieben Punkte.

Unter anderen Kapitän Anthony Losilla wird den Bochumern nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen den SC Freiburg (0:2) fehlen. Bei Bremen sitzt Niklas Stark eine Gelbsperre ab.

Ole Werner spielte die Bedeutung der Partie ein wenig herunter: "Danach sind noch zwölf Spiele. Dies ist noch nicht der Moment, wo du immer auf die Tabelle gucken und immer rechnen musst. Für beide Mannschaften wird es unabhängig vom Spielausgang so sein, dass danach noch alle Möglichkeiten in alle Richtungen offen sind."

Hertha BSC - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Dem 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach folgte für die Hertha eine Niederlage mit dem gleichen Ergebnis bei der anderen Borussia. Aber die Leistung der Berliner war ansprechend und gab Mut für die Aufgabe gegen den FC Augsburg (Samstag, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de), die allerdings gänzlich andere Herausforderungen stellt. Hertha ist die Mannschaft in der Bundesliga mit dem geringsten Ballbesitz bei einer Quote von 44,7 Prozent.

Nur um 0,4 Prozentpunkte höher ist die Quote beim FC Augsburg, der sich damit wohlfühlt und auswärts bei einem direkten Abstiegskonkurrenten kaum gewillt sein wird, etwas an der Strategie zu ändern. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz dürfte dazu aufgrund des Heimvorteils eher dazu gezwungen sein. Von den bisherigen zehn Bundesligaspielen im Berliner Olympiastadion gewann der FCA keines.

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr)

Es wird der running gag beim Ausfüllen der Bundesligatipps vor dem 22. Spieltag sein: Schalke - VfB 0:0. Vier Mal nun stand dieses Ergebnis bei den Schalkern hintereinander. Das ist schon ein Rekord, und der wird auch mit Sprüchen und Gags ein bisschen ausgekostet.

Aber die Resultate zeigen halt auch, dass der Tabellenletzte es geschafft hat, vier Spiele ohne Gegentor zu bleiben, und das war nichtmal glücklich, sondern das Ergebnis feiner Defensivarbeit. Herauszuheben sind hierbei Torhüter Ralf Fährmann und der im Winter verpflichtete Innenverteidiger Moritz Jenz.

"Ich kann gar nicht glauben, dass wir Letzter sind" , sagte er in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe, "wir arbeiten so hart und schaffen es, immer wieder die Null zu halten. Da ist es wirklich unglücklich, dass wir selbst keine Tore schießen."

Es ist allerdings nicht nur "unglücklich", sondern auch eine Frage der Qualität. Schalke erzielte in dieser Saison erst 14 Tore, in den zehn Spielen unter Trainer Thomas Reis waren es nur drei.

Entscheidende Spiele Schalke 04 sucht nach dem Weg aus dem Abgrund Der FC Schalke 04 kann sich theoretisch noch den Klassenverbleib in der Bundesliga sichern. Dafür braucht es aber beginnend mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart einen nachdrücklich erfolgreichen Endspurt. mehr

Binsenweisheit: Will der FC Schalke das so emiment wichtige Duell gegen den VfB (Samstag, ab 18.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) gewinnen, dem das so eminent wichtige Duell beim VfL Bochum folgen wird, muss er treffen. "Mit diesen beiden Spielen haben wir die Möglichkeit, uns wieder ganz dick ins Geschäft zu bringen", sagte Reis.

Mit dem Toreschießen hatte der VfB Stuttgart zuletzt keine Probleme. Das 3:0 gegen den 1. FC Köln bedeutete den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia.

SC Freiburg - Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Wo der SC Freiburg steht, würde Bayer Leverkusen gerne hin. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich belegt den vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Aber selbst wenn die Leverkusener im Breisgau gewännen (Sonntag, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de), hätten sie immer noch zehn Punkte Rückstand auf die Freiburger.

Der siebte Platz, der in die Europa Conference League führt, ist allerdings nur drei Punkte entfernt. Insgesamt verläuft die Saison der Werkself sehr wechselhaft. Nach zwischenzeitlich fünf Siegen hintereinander schien das Team von Trainer Xabi Alonso auf einem guten Weg, zuletzt gab es dann wieder Rückschläge, unter anderem mit dem 2:3 gegen den 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Spieltag. Zehn Niederlagen stehen bereits auf dem Konto Leverkusens, so viele wie zu diesem Zeitpunkt zuletzt 2003.

FC Bayern München - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr)

Niederlage in Gladbach, ausfälliges Verhalten von Trainer Julian Nagelsmann, der dafür eine Geldstrafe erhielt, zwei punktgleiche Verfolger im Nacken: Die Saison des FC Bayern verläuft ganz anders als es sich die Chefetage an der Säbener Straße vorstellt.

Trainer des FC Bayern Nagelsmanns Aussetzer bringen Unruhe "Weichgespültes Pack!" - Nach der Gladbach-Pleite beschimpfte Bayerntrainer Julian Nagelsmann die Schiedsrichter. Es ist nicht sein erstes Fehlverhalten. In der kritischen Saisonphase sorgt das Verhalten des Coaches für unerwünschte Ablenkung. mehr

Dass der 1. FC Union einer der punktgleichen Verfolger nach 21 Spieltagen ist, überrascht noch mehr als die permanenten kleinen Feuer beim FC Bayern.

Zuletzt langte es für die Berliner zwar nur zu einem 0:0 gegen den FC Schalke 04, aber diese Partie lag dem Stil der Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch viel weniger als die beim Meister (Sonntag, ab 17.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de). Glücklicher wird ein Außenseiter selten nach München gekommen sein.