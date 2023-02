Bundesliga, 20. Spieltag Stürmer-Misere - bei den Abstiegskandidaten klemmt's vorne Stand: 09.02.2023 17:12 Uhr

Schalke hat so wenig Tore erzielt wie noch nie, Stuttgart gehen die Stürmer aus und Hertha trifft 2023 fast gar nicht. Bei den Abstiegskandidaten klemmt's - vor allem vorn. Alles Wichtige zum 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg (Freitag, 20.30 Uhr)

Das Unmögliche möglich machen - Schalke versucht's. Der Kampf um den Klassenerhalt sieht nach einer vergeblichen Mission aus, doch immerhin spürt Königsblau nach zuletzt zwei Unentschieden ein wenig festeren Boden unter den Füßen. Aber es hilft ja nichts: Jetzt müssen Siege her. 14 Saisontreffer sind die wenigsten aller Teams, in den vier Partien nach der Winterpause traf einzig Newcomer Soichiro Kozuki beim 1:6 gegen Leipzig.

Die spielerischen Mittel des Tabellenletzten sind bekanntermaßen beschränkt - daher sollte man versuchen, auch den VfL Wolfsburg (am Freitagabend, ab 20.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) mit Kampfkraft zu beeindrucken.

Bei den Schalkern dürfte Rodrigo Zalazar so ganz allmählich reif für die Startelf sein, was dem Angriffsspiel Belebung versprechen würde. Ebenso wie die Auftritte des neuen Stürmers Michael Frey, der Simon Terodde auf die Bank verdrängen könnte.

Wolfsburg wird sich bekennen müssen: Ist das Team wirklich schon so stabil, wie es gleich nach der Winterpause aussah, oder verfallen die Jungs aus der Autostadt wieder in ihre Lethargie, die sie in den letzten Jahren größere Ziele verpassen ließ? Zuletzt kassierte der VfL gleich drei Niederlagen in Pflichtspielen. Auf Schalke muss ein Dreier her - sonst wird's nix mit Europa.

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Fußball-Traditionalisten werden rasch zur Tagesordnung übergegangen sein - doch die Fakten sind auch im beschaulichen Sinsheim nicht wegzudiskutieren: Es brennt der Baum bei der TSG Hoffenheim! Eine angesichts der Qualität der Spieler schier unglaubliche sportliche Krise hat das Team wie einen falsch geworfenen Bumerang in die Abstiegszone der Liga befördert. Seit zehn Spielen ist die TSG sieglos. Wo ist sie hin, die Hoffenheimer Spielfreude? Die Leichtigkeit? Die spieltaktische Leichtigkeit?

Der Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Pellegrino Mattarazzo soll die moderne Hoffenheimer Fußballwelt mit eher konventionellen Mitteln wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Ob's Chancen hat - die Partie gegen Leverkusen (am Samstag, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) dürfte erste Anzeichen geben. Immerhin: Bayer ist so etwas wie ein Lieblingsgegner der Hoffenheimer. Im Hinspiel gab's in Leverkusen einen 3:0-Sieg, in den letzten 14 Duellen gab' sechs Hoffenheimer Siege, nur dreimal gewann Leverkusen.

Auch Bayer kann im Moment einfach mal wieder nicht zufrieden sein. Nach gutem Re-Start ins Fußballjahr verfiel das offensiv so eminent stark besetzte Ensemble zuletzt wieder in alte, schlechte Muster: Man spielte fahrig, einfallslos, fast lustlos. Der Auftritt beim jüngsten 0:1 in Augsburg war alarmierend. Kann Coach Xabi Alonso bei seinem Team für die Partie in Hoffenheim wieder das nötige Feuer entfachen?

Werder Bremen - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Selbst ungeübte Beobachter der Fußball-Bundesliga sollten sich bei Nennung dieser Partie an das Hinspiel erinnern: Werder gewann damals als Aufsteiger am 3. Spieltag der Saison in Dortmund mit 3:2 - das allein wäre schon eine durchaus aufregende Schlagzeile. Das Zustandekommen dieses Ergebnisses war aber ein einmaliges Ereignis in der deutschen Fußball-Geschichte: Bis zur 89. Minute führte die Borussia mit 2:0, als erste Bundesliga-Mannschaft der Historie schafften es die Bremer dann noch, einen solchen Rückstand derart spät zu drehen.

Revanche ist also angesagt aus Sicht des BVB, der dieses Unterfangen mit maximalem Selbstvertrauen im Gepäck angeht (am Samstag, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Das Team von Trainer Edin Terzic ist hervorragend aus der Winterpause gekommen: Gewann zuletzt im Pokal beim VfL Bochum (2:1), zuvor wurden auch alle vier Bundesligaspiele nach dem Re-Start gewonnen.

Aber: Werder wird mit Sicherheit kein leichter Gegner für die Schwarz-Gelben: Nach dem bitteren Jahresstart mit einem 1:7 in Köln hat Werder die Ruhe und seinen Spielstil beibehalten und sich hervorragend erholt. Das 2:0 in Stuttgart war zuletzt der zweite Sieg nacheinander, mit einer ausgeglichenen Bilanz (8 Siege, 3 Remis, 8 Niederlagen) steht Werder auf Rang acht der Tabelle und hat den Klassenerhalt voll im Blick.

Interessantes Detail: Terzic kehrt an die Stätte seines ersten Bundesliga-Spiels als Cheftrainer zurück: Am 15. Dezember 2020 gewann er zwei Tage nach der Entlassung von Lucien Favre mit seiner Borussia bei Werder mit 2:1.

SC Freiburg - VfB Stuttgart (Samstag (15.30 Uhr)

Mit dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale im Rücken (2:0 in Sandhausen gewonnen) geht der SC Freiburg zurück in den Liga-Alltag. Der sieht aktuell in der Tendenz entwas durchwachsen aus. Der Sportclub gewann 2023 nur eines von vier Ligaspielen (3:1 gegen Augsburg), dazu setzte es bei einem Remis zwei Niederlagen.

Dennoch steht das Streich-Team natürlich nach wie vor tabellarisch glänzend da, ein Sieg gegen Kellerkind Stuttgart (am Samstag, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) würde den SC im Wettrennen um die europäischen Plätze gut im Geschäft lassen.

Der VfB hingegen steckt in einem tiefen Dilemma: Die Stürmer gehen aus. Mit Serhou Guirassy verletzte sich quasi der letzte etatmäßige Angreifer, der im übrigen auch beim letzten Stuttgarter Auswärtssieg traf. Das war im DFB-Pokal am 31. Januar beim 2:1-Erfolg in Paderborn, als Guirrassy spät zum Sieg traf. Ansonsten ist Stuttgarts Bilanz auf fremden Plätzen beängstigend: Der VfB konnte seit 19 Bundesliga-Auswärtsspielen nicht mehr gewinnen.

Bayern München - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Bayern München - beim VfL Bochum dürften sie das kalte Grausen bekommen, wenn sie an das Hinspiel gegen die großen Bayern denken. 0:7 ging man auf eigenem Platz unter - es war furchtbar. Zwar hat der VfL nach desaströsem Saisnstart und einem Trainerwechsel mittlerweile so etwas wie die Kurve gekriegt - die bisherigen Punkte wurden allerdings beinahe ausschließlich im heimischen Stadion geholt: Auswärts gelang nur ein Sieg: 1:0 in Augsburg - die restlichen neun Auswärtsspiele gingen alle verloren.

Also ist alles klar: Der FC Bayern strebt mit Macht den nächsten Sieg und die Untermauerung der Tabellenführung an (am Samstag, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Nach drei Unentschieden zum Jahresstart hat das Team die folgenden beiden Pflichtspiele in Mainz und Wolfsburg gewonnen - die Münchner sind nun seit 18 Pflichtspielen, darunter zwölf in der Bundesliga, ungeschlagen.

Auch wenn in diesem Jahr noch nicht alles rund lief, geht der Tabellenführer nun mit einer Positivserie in eine erste "Woche der Wahrheit": Nach dem Heimspiel gegen Bochum geht es zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zu Paris Saint-Germain.

1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Wo ist sie hin die Mainzer Heimstärke? In der letzten Saison feierte Mainz zehn Heimsiege und holte 35 der 46 Punkte im eigenen Stadion. Daran knüpften die Rheinhessen in dieser Spielzeit nie an: Lediglich zehn der bisher 23 Punkte holten sie zu Hause und nur zwei der bisherigen neun Heimpartien wurden gewonnen.

Die Partie gegen Augsburg (am Samstag, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) wird für den 1. FSV zu einem - vor allem aus taktischer Sicht - extrem schwierigen Match. Denn der FCA kommt im Prinzip mit der gleichen Spielanlage daher: Beide Mannschaften setzen auf Konterspiel. Überlassen ihren jeweiligen Gegnern gern den Großteil an Ballbesitz, um dann bei Umschaltmomenten per Tempo zu eigenen gezielten Aktionen zu kommen. Es wird interessant sein zu sehen, welches der beiden Teams sich durchsetzt und dem Gegner den Ballbesitz "aufdrängt".

Der FCA wird das alles mit viel Selbstvertrauen angehen, denn das runderneuerte Team (im Winter kamen über ein halbes Dutzend neue Spieler) gewann zwei der vier Spiele nach der Winterpause. Besonders wertvoll ist aktuell aber einer, der schon länger dabei ist: Mittelstürmer Mergim Berisha, mit sechs Toren und vier Vorlagen aktuell mit Abstand bester Scorer beim Team von Trainer Enrico Maaßen. Schon fünfmal gelang Berisha dabei ein Treffer zum 1:0.

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin (Samstag, 18.30 Uhr)

Die Entwicklung RB Leipzigs ist mit ein Grund dafür, dass die laufende Bundesligasaison in Sachen Titelkampf als eine der spannendsten der jüngeren Geschichte eingeordnet werden darf. RB ist nach dem 0:0 beim 1. FC Köln seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen. Unter Marco Rose kletterten die Sachsen seit dem 5. Spieltag von Platz elf auf Rang vier der Tabelle.

Die Erfolgsserie von RB-Trainer Rose ist für Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert folgerichtig. "Die Entwicklung ist für mich ehrlich gesagt nicht so überraschend. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass RB Leipzig neben Bayern den besten Kader in der Bundesliga hat" , sagte der 51-Jährige. Er findet: "Marco Rose hat es einfach geschafft, das Ganze so zu formieren, dass es sehr, sehr stabil wirkt" .

Aber es treffen am Samstagabend zwei absolute Teams der Stunde aufeinander (am Samstag, ab 18.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Denn auch der 1. FC Union Berlin eilt im Kalenderjahr 2023 von Erfolg zu Erfolg, gewann alle fünf Pflichtspiele seit der Winterpause. Also ist Ruhnert zu Recht stolz auf den Status quo: "Es ist eigentlich gegenüber unserem Trainer und unserem Team gar nicht hoch genug anzurechnen, wenn du dann gegen so eine Mannschaft sagst: Die muss dich am Samstag erstmal schlagen, um dich überholen zu können."

Das Programm von RB in den nächsten Wochen hat es übrigens in sich, die nächsten Gegner heißen Union Berlin, VfL Wolfsburg (A), Manchester City (H), Eintracht Frankfurt (H), Borussia Dortmund (A), Borussia Mönchengladbach (H) und wieder Man City (A).

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

Es ist nicht leicht, derzeit Positives über Hertha BSC aus der Schublade zu kramen. Vielleicht: Hertha musste mit der 0:3-Niederlage in Frankfurt zwar einen weiteren Dämpfer hinnehmen, nach eher schwächerer 1. Halbzeit könnte aber die Leistung nach dem Seitenwechsel etwas Mut machen. Die Berliner kamen hier sogar auf mehr Torschüsse als das Spitzenteam aus Hessen (8:5) und gewannen auch mehr Zweikämpfe (51 Prozent). Das könnte als Indiz dafür herhalten, dass sich die Berliner als Tabellenvorletzter beileibe noch nicht aufgegeben haben.

Aber klar, die Fakten besagen: Hertha hat seit der Winterpause als einziges Team der Liga alle vier Spiele verloren, es setzte dabei eine Bilanz von 1:13 Toren. Das einzige Hertha-Tor im Jahr 2023 erzielte Suat Serdar am 16. Spieltag in Bochum, die folgenden 273 Minuten herrschte dann Flaute. Zu Hause trafen die Hauptstädter noch gar nicht nach der Winterpause; es gab im Olympiastadion eine 0:5-Klatsche gegen Wolfsburg sowie eine 0:2-Schlappe im Derby gegen Union.

Aber auch der Gegner am Sonntag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) kommt nicht gerade mit einem Strahlen im Gesicht nach Berlin: Die Borussia quält sich durch diese Bundesliga-Saison, hätte sich zuletzt nicht einmal beschweren dürfen, wenn sie zu Hause gegen Schlusslicht Schalke verloren hätte (die Gäste gaben sogar mehr Torschüsse ab). Am Ende stand das zweite 0:0 in dieser Saison, die Fohlen haben damit schon doppelt so viele Nullnummern geliefert wie in den letzten beiden Spielzeiten zusammen.

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr)

Wird die Abschluss-Partie des 20. Spieltags (am Sonntag, ab 17.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) von den Schlussmännern entschieden? Köln und Frankfurt kassierten in den vier Bundesliga-Spielen dieses Jahres jeweils nur zwei Gegentore, so wenige wie keine andere Mannschaft. Das liegt nicht zuletzt an den beiden Torhütern, die 2023 herausragende Leistungen zeigten: FC-Keeper Marvin Schwäbe parierte nach der Winterpause 85 Prozent der Torschüsse, die auf seinen Kasten kamen, SGE-Torwart Kevin Trapp sogar 91 Prozent.

Man wird sich insgesamt auf eine enorm intensive Partie einstellen können, auch wenn die Frankfurter im Gegensatz zum 1. FC Köln unter der Woche noch im Pokal (4:2 gegen Darmstadt) gefordert waren. Beide Teams kommen über gesunde und intensive Zweikampfführung, wobei die Eintracht im Moment noch mit enormer Effektivität vor dem gegnerischen Kasten glänzt.

Die Eintracht brachte im Jahr 2023 zehn Bälle auf das Tor der Gegner, sage und schreibe acht davon waren drin. Vor allem Kolo Muani fliegt im Moment geradezu: Der junge französische Stürmer trifft aktuell scheinbar, wie er will.