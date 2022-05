Alles Wichtige zum 34. Spieltag - die Bundesliga-Vorschau

Bayer Leverkusen - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Die vergangenen beiden Partien konnten die Gäste für sich entscheiden - in der Hinrunde siegte Freiburg mit 2:1, in der Rückrunde der vergangenen Saison ebenfalls. Insgesamt hat Leverkusen mit 19 Siegen und 13 Unentschieden in 43 Partien aber die bessere Bilanz aufzuweisen.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Christian Streich will den Tag nicht vor dem Abend loben - oder besser: Die Abschlusstabelle vor dem letzten Spieltag. Denn letzterer "hat schon oft für kuriose Ergebnisse gesorgt", warnte Streich am Donnerstag. Aber es müsste schon mit dem badischen Teufel zugehen, wenn die Breisgauer die Europa League noch verspielen sollten. Der Tabellensiebte 1. FC Köln liegt drei Punkte und neun Tore hinter dem Sport-Club.

Verständlich ist aber, dass Streich die Spannung hoch halten will, geht es für den Sportclub doch auch noch um etwas anderes. Die Freiburger spielen eine Woche nach dem Ende der Bundesliga-Saison im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig und haben die Chance auf den ersten nationalen Titel. Da gehe es auch darum, "dass du mit positiver Energie in ein weiteres Highlight gehst", so Streich.

Außerdem wichtig: