Was am 34. Spieltag der Bundesliga entschieden wird

Europa League, Europa Conference League, und was der DFB-Pokal damit zu tun hat

Laut Reglement darf der DFB -Pokalsieger einer jeden Saison in der kommenden Spielzeit in der Europa League antreten. Am Samstag (21.05.2022) spielen der SC Freiburg und RB Leipzig im Endspiel des DFB-Pokals gegeneinander. Und nun wird es kompliziert: Leipzig ist bereits über die Bundesliga mindestens für die Europa League qualifiziert, der SC Freiburg sehr wahrscheinlich. Theoretisch könnte Freiburg noch vom 1. FC Köln abgefangen werden, wahrscheinlich ist das nicht.

Sollte sich auch Freiburg über die Bundesliga für die Europa League qualifizieren, ginge der Startplatz aus dem Pokal zurück an die Liga. Der Tabellensechste würde dann in der Gruppenphase der Europa League antreten, der Siebte in den Playoffs zur Europa Conference League.

Beim 1. FC Union Berlin und beim 1. FC Köln dürften sie diese Konstellation mit einiger Freude zur Kenntnis genommen haben. Beide Vereine sind in der kommenden Saison international vertreten - nur die Frage, wer in der Europa League spielt und wer in der Conference League, ist noch offen.

Um in die Europa League einzuziehen, müsste der FC am 34. Spieltag beim VfB Stuttgart gewinnen. Gleichzeitig müsste Union gegen den VfL Bochum verlieren, maximal aber remis spielen. Sollte Union unentschieden spielen, könnte es dazu kommen, dass Köln und Union nicht nur punktgleich sind, sondern auch eine identische Tordifferenz haben.

In diesem Fall würde zunächst die Anzahl der erzielten Tore als Kriterium herangezogen, dort liegt vor dem 34. Spieltag der FC (51 Treffer) knapp vor Union (47). Sollten auch hier nach dem letzten Spieltag beide Teams gleichauf sein, würde der direkte Vergleich entscheiden. Den hat Union gewonnen.