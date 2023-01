17. Spieltag Bundesliga: Über Hoffnungsträger und Auswärtssorgen Stand: 23.01.2023 17:29 Uhr

Stuttgart muss in der Bundesliga bei einem Angstgegner ran, hat aber Bruno Labbadia als Trainer. Dortmund und Gladbach fürchten sich vor Auswärtsspielen und in Köln ahnen sie, die Bayern sind nicht Bremen. Alles Wichtige zum 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

FC Schalke 04 - RB Leipzig (Dienstag, 18.30 Uhr)

Es sind gerade keine angenehmen Tage für alle, die es mit Schalke 04 halten. Zum Auftakt ins Fußballjahr 2023 verlor Schalke 0:3 gegen Frankfurt, hat nach 16 Spielen nur neun Punkte, Platz 18. Nicht so gut. Natürlich werden nun wieder Vergleiche zur Saison 2020/21 gezogen, da hatte Schalke nach 17 Spielen nur sieben Punkte und stieg am Ende ab.

Und nun ausgerechnet RB Leipzig, immerhin sowas wie der Endboss unter Schalkes Angstgegnern. Von den vergangenen fünf Spielen gegen Leipzig hat Schalke vier verloren, und da hieß der Trainer bei RB noch nicht einmal Marco Rose. Seit September ist Rose in Leipzig, im Durchschnitt gab es seitdem 2,2 Punkte pro Spiel. Auch nicht gut für Schalker Gemüter.

Fußball | Bundesliga RB-Leipzig-Coach Rose warnt vor Schalkes Intensität RB Leipzig will zurück auf die Champions-League-Plätze. Was kommt da gelegener als ein Spiel beim Tabellenletzten? Moment, sagt RB-Coach Rose. Schalke ist viel besser als sein Tabellenplatz.

FC Bayern München - 1. FC Köln (Dienstag, 20.30 Uhr)

Ach, die Kölner. Vor der WM-Pause waren sie in der Bundesliga fünfmal nacheinander ohne Sieg geblieben und hatten nur zwei Treffer erzielt. Also haben sie geübt beim 1. FC Köln, es lief wohl ganz gut. Am Samstag kam Werder Bremen und kassierte sieben Kölner Tore, es war der höchste FC-Sieg seit fast 40 Jahren.

Der Trainer Steffen Baumgart hat seitdem oft gemahnt, er weiß das natürlich: Samstag ist nicht Dienstag, und die Bayern sind nicht Bremen.

Die Bayern sind die Bayern, gerade sind sie Herbstmeister geworden, zum 25. Mal. Nur dreimal holten sie dann doch nicht den Titel. Zu 88 Prozent ist der FC Bayern also jetzt schon Meister, sagt die Statistik. Was sie auch sagt: Köln wird die Bayern eher nicht aufhalten, der letzte Sieg gegen den Rekordmeister liegt zwölf Jahre zurück.

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (Dienstag, 20.30 Uhr)

Auswärtsfahrten nach Sinsheim zur TSG Hoffenheim könnten für den VfB Stuttgart eine feine Sache sein. Eine Stunde im Bus, während draußen die Landschaft Baden-Württembergs vorbeizieht, Kühe, Industriegebiete, manchmal Schnee. Wenn nur der Fußball nicht wäre: Von den vergangenen sieben Auswärtsspielen gegen Hoffenheim hat Stuttgart keins gewonnen.

Und deshalb ist es vor der nächsten Reise nach Sinsheim ein bisschen wie eigentlich immer in diesen Tagen beim VfB: Da ist schon Hoffnung, aber sie ist immer eng mit Trainer Bruno Labbadia verknüpft. Er soll den Klub vor dem Abstieg retten. Wie gut, dass Labbadia Hoffenheim kann: Dreimal hat Stuttgart in der Bundesliga gegen die TSG gewonnen, 2011, 2012 und 2013. Der Trainer, man ahnt es schon, hieß immer Labbadia.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg (Dienstag, 20.30 Uhr)

Immerhin in einer Statistik sind die Hertha und Wolfsburg gleichauf, zumindest fast. Großchancen nutzt in der Bundesliga kein Team besser als der VfL, 57 Prozent münden in Tore. Auch die Berliner sind gut darin, sie verwerten 53 Prozent ihrer Möglichkeiten. Aber wie das mit Statistiken eben so ist - da ist oft auch ein Haken: Wolfsburg hat 30 Tore erzielt und ist Siebter, die Hertha nur 20 Tore bejubelt und ist Vorletzter.

Berlins Trainer Sandro Schwarz hat deshalb gerade gesagt, sie wüssten nur zu gut, in "welcher Situation wir sind". Schwarz sprach natürlich vom Abstiegskampf, seine Mannschaft hat vier der vergangenen fünf Ligaspielen verloren und überhaupt nur dreimal gewonnen. Wolfsburg hat die vergangenen fünf Spiele alle gewonnen. Die Unterschiede zwischen der Hertha und Wolfsburg sind dann wohl doch größer als manche Statistik nahelegt.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Auswärtsspiele sind in dieser Saison keine Dortmunder Spezialität. Fünf von acht Ligaspielen in der Fremde hat der BVB verloren, und beim neunten fehlt auch noch Jude Bellingham wegen einer Gelbsperre. Immerhin, der Gegner heißt Mainz 05. In Mainz hat Dortmund seit September 2014 nicht mehr verloren und seitdem in sieben Auswärtsspielen dort 19 von 21 Punkten geholt.

Der Trainer Edin Terzic wird das natürlich wissen, aber ihn beschäftigen gerade andere Dinge. Etwa die Nachlässigkeiten in der Defensive, man hat sie zuletzt auch beim Sieg gegen Augsburg wieder gesehen, als der BVB drei Tore kassierte. Terzic sagt: "Wir können nicht davon ausgehen, dass wir jedes Spiel gewinnen, wenn wir drei Gegentore kassieren." Man mag ihm nicht widersprechen.

Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Das mit Xabi Alonso und Bayer Leverkusen, das scheint zu funktionieren. Der Start war kein leichter, aber zuletzt hat Leverkusen vier Ligaspielen in Folge gewonnen und ist nicht mehr Tabellen-16., sondern steht auf Rang neun. Alonso hat die Statik in Bayers Spiel verändert, Defensive ist nun Trumpf und Umschaltspiel. Für die Spielkultur hoffen sie schon gegen Bochum auf Rückkehrer Florian Wirtz.

Und es gibt da schon Parallelen zwischen Leverkusen und Bochum, wer hätte das gedacht. Auch in Bochum setzen sie auf Defensive und Konter, auch dort haben sie Erfolg damit. Dreimal in Serie hat der VfL in der Bundesliga gewonnen, das gab es zuletzt vor 15 Jahren. Nur einen wie Wirtz hat der Trainer Thomas Letsch nicht in seinem Kader.

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Freiburg gegen Frankfurt, Vierter gegen Zweiter - das ist natürlich schon eine Geschichte. Und zwar eine, die am vergangenen Wochenende eine neue Tonalität bekommen hat. Als Zweiter hatten die Freiburger Weihnachten gefeiert, dann verloren sie 0:6 gegen Wolfsburg, der Trainer Christian Streich war bedient. Er sagte: "Am besten sage ich nichts, dann sag' ich nichts Falsches."

Streich sagte dann doch noch etwas. "Chancenlos" sei seine Mannschaft gewesen, und überhaupt "ganz, ganz schlecht". Natürlich sprach Streich nur über das Wolfsburg-Spiel, er wird mit seiner Mannschaft sonst ganz zufrieden sein. Und nun also die Eintracht aus Frankfurt. Eine Mannschaft, gegen die Freiburg nur eins der vergangenen fünf Heimspiele gewonnen hat.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Gegen Dortmund hat Augsburg am Wochenende ein mitreißendes Spiel gemacht. Dreimal lag der FCA zurück und glich aus, nur ein viertes Mal gelang ihnen das nicht. Es blieb bei einer knappen Niederlage - und bei einer Serie, auf die sie in Augsburg verzichten könnten. Seit acht Bundesligaspielen warten sie dort auf einen Sieg, länger als jede andere Mannschaft in dieser Saison.

Da kommt den Augsburgern Borussia Mönchengladbach womöglich ganz gelegen. Die Gladbacher haben vier der vergangenen sechs Spiele verloren, und Auswärtsspiele sind ohnehin keine Sache der Borussia. Unter dem Trainer Daniel Farke hat Gladbach noch kein Ligaspiel in der Fremde gewonnen.

SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Unterschiedlicher könnte die Stimmungslage vor dem Duell zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Union kaum sein. Die Berliner sind Dritter in der Bundesliga, sie waren sogar einige Wochen Tabellenführer. Und nun könnten sie einen Vereinsrekord aufstellen: Ein Sieg in Bremen und Union hätte die erfolgreichste Hinrunde überhaupt in einer Erst- oder Zweitligasaison gespielt.

In Bremen sind sie davon ein gutes Stück entfernt. Am Wochenende hat Werder zum dritten Mal nacheinander in der Bundesliga verloren und dabei gegen Köln auch noch sieben Gegentore kassiert. Überhaupt, die Gegentreffer: Insgesamt sind es 34, nur Schalke und Bochum verteidigen schlechter.